Приходим, убиваем, уничтожаем и предлагаем ипотеку на жилье – как оккупанты реализуют бизнес на костях мариупольцев.

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І знову Хоценко і знову нерухомість. Представник окупаційної влади рф, а по сумісництву "куратор" ватажка бойовиків т.зв. "ДНР" Душиліна – Віталій Хоценко, вчора вирішив попіаритись на власному Телеграм-каналі інформацією про "реализацию программы льготного ипотечного кредитирования" для жителів тимчасово окупованих територій Донецької області.

Останній звітує про визначені майданчики для будівництва в окупованому Маріуполі, готовність російських забудовників взяти участь у будівництві, низькі пільгові ставки і навіть "класично" підлизав владіміру путіну, та й все ніби то добре, але "ІПОТЕКА" Кааааарл!!??

Спочатку, ці ворожі гниди прийшли на українську землю, влаштували геноцид українського народу, знищили Маріуполь, а тепер влаштували бізнес на будівництві!? Мешканцям багатостраждального Маріуполя, які не змогли по різним причинам залишити домівку, пропонують іпотеки на відбудову нового житла замість зруйнованого росією.