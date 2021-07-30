Как не попасть на крючок экотрейдеров – советы юристов для бизнеса и населения

Юристы разработали советы для бизнеса: выложили главные признаки тех, кто зарабатывает на вопросах экологии. Структура всегда классическая: есть организатор, под ним общественные организации, и уже дальше местные активисты.

Два последние звена не всегда догадываются, что ими манипулируют. Об этом говорится в сюжете "5 канала" (посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вопрос в том, что в этом случае ОО (общественные организации – ред.) понимают, что они будут задействованы в противоправной схеме, в этой их просто используют, манипулируя их светлым видением защиты чистой или безопасной окружающей среды. Эта проблема когда придумывается или создается, внушается местным людям, местным активистам, которые будут поддерживать полностью это все", – отметил Иван Проданик.

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Населению юристы советуют всегда изучать признаки тех, кто выдает себя за активистов. К примеру, если общественные организации не имеют четко определенной цели, неизвестные в экологических кругах, не имеют публикаций и не имеют в штате экологов или прозрачности в финансировании – большая вероятность присоединиться к экорейдерству.