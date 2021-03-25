Дуже часто діти не розповідають про сексуальне насильство. Через страх, відчуття провини, незнання. Завдання дорослих – проінформувати дитину, куди вона може звернутися за допомогою, щоб припинити насильство.

Часто вчитель – це єдина людина, яка може надати таку інформацію дитині. Але говорити про насильство непросто.

МБО Служба порятунку дітей була розроблена програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти – Курс "Попередження, виявлення та реагування у випадку сексуального насильства над дітьми".

Під час курсу учасники дізнаються про те, як навчити учнів початкової школи розпізнавати та уникати небезпечних ситуацій, зокрема тих, які можуть призвести до сексуального насильства. Які методи допоможуть побудувати відносини довіри між учнями та вчителем чи батьками? Окрема увага курсу буде зосереджена на питаннях виявлення, психологічної та юридичної підтримки дітей, які постраждали від сексуального насильства.

Після проходження курсу учасники отримають сертифікат з вказанням 10 годин/0,3 кредиту ЄКТС, а також:

Методичні розробки уроків та мультфільми для учнів початкової школи з попередження сексуального насильства.

Інформаційно-методичні матеріали з індикаторами щодо сексуального насильства над дітьми та особливостями комунікації з постраждалою дитиною.

Для отримання сертифікату учасники повинні взяти участь у онлайн вебінарах та провести чотири уроки для учнів початкової школи у своєму навчальному закладі.

В межах даного курсу для вчителів початкової школи, керівників шкіл, шкільних психологів, соціальних педагогів були проведені онлайн-вебінари в межах курсу за такими темами:

"Методологія проведення уроків з попередження сексуального насильства для учнів початкової школи". Автор Олена Капральська, фахівець з освітніх програм МБО "Служба порятунку дітей".

"Психологічні аспекти побудови процесу взаємодії та спілкування з дітьми, що зазнали сексуального насильства". Автори Наталія Захарова, психолог МБО "Служба порятунку дітей", Маргарита Зімборовська, провідний фахівець відділення психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, психолог, психотерапевт, тренер.

"Правові основи захисту дітей від сексуального насильства". Автор Світлана Семенюк, юрист МБО "Служба порятунку дітей".

Зареєструватись на курс можна за посиланням https://cutt.ly/0zljDIk

Переглянути всі вебінари можна на Фейсбук-сторінці МБО Служба порятунку дітей https://www.facebook.com/stopchildrenviolence

Детальна інформація про курс за посиланням https://www.savechild.com.ua/page18039423.html

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