Как на украинском языке будет 'творог': объяснение

Украинцы часто используют слова, которые понятны и привычны для нас, однако на самом деле в украинском языке их нет. Большинство людей даже не догадываются об этом и думают, что говорят правильно.

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К примеру, распространенного слова "творог", на самом деле не существует. Об этом рассказал доктор филологических наук Александр Пономарив в своем блоге для BBC Украина.

По словам филолога, русскоязычное слово "творог" на украинском языке означает сыр.

В Украине называют "творогом" домашний кисломолочный сыр или говорят мягкий сыр – это продукт молочнокислого брожения, из которого удалена сыворотка. А в русском языке сыр означает "твердый сыр".

"Творог" – это суржик (элементы двух или нескольких языков, объединенные искусственно, без соблюдения норм литературного языка), который, к сожалению, очень распространен в разных регионах Украины.

Он засоряет наш украинский язык разными ненужными и вымышленными словами. Вообще термин "суржик" взят из сельскохозяйственной лексики – это смесь разного зерна.

Люди считают, что "творог" – это диалект или просто забытое древнее слово. Но на самом деле, это русизм (слова заимствованные из русского языка), засоряющий украинский язык. Поэтому нужно очищать свою речь от "вымышленных" слов.

Ранее OBOZREVATEL публиковал 10 распространенных русизмов, превращающих украинский язык в суржик.

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