Как мобилизованному оформить рапорт на отпуск во время военного положения в Украине: разъяснение

Мобилизированные военнослужащие в Украине имеют право примерно на 20 дней отпуска в год. Для ее получения следует обратиться к командиру воинской части с соответствующим рапортом.

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Во время военного положения военным могут предоставить часть ежегодного основного отпуска, по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, как мобилизованному оформить рапорт для этого.

Согласно закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (п. 18 ст. 10-1), каждый из отпусков военного может длиться до 10 дней без учета времени на дорогу (а это не более двух суток в один конец).

Однако не всегда командование дает возможность подчиненным военным получить все разрешенные законом десять дней отпуска. Ситуация зависит от задач подразделения, в котором служит человек, и от того, сколько людей в целом можно отпустить с позиций.

Как военному оформить отпуск по семейным обстоятельствам?

Согласно закону, военнослужащий, в частности женщина, имеет право просить у командования отпуск по следующим семейным обстоятельствам:

– из-за смерти близкого члена семьи;

– для женитьбы/замужества;

– для рождения ребенка и для ухода за ребенком (предусмотрено только для беременных женщин-военнослужащих).

Что нужно мобилизованному, чтобы реализовать свое право на отпуск?

Для того, чтобы получить отпуск, военнослужащему нужно написать рапорт на имя непосредственного командира (начальника), добавив документы с основаниями, и отдать его командиру подразделения.

Командир подразделения должен рассмотреть, подписать и передать рапорт в штаб воинской части.

После получения подписанного командиром подразделения рапорта командир воинской части решает, предоставлять ли военному отпуск.

"Рекомендовано подавать рапорт в двух экземплярах: на одном должны быть указаны входящий номер, дата и подпись человека, принявшего рапорт. Они будут подтверждать факт обращения с рапортом", – пояснил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Каковы особенности оформления части ежегодного отпуска для военного?

Важным условием оформления отпуска является то, что часть ежегодного основного отпуска мобилизованному военнослужащему может быть предоставлена только один раз в течение календарного года. Но это при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Если командир отказал предоставить все 10 дней части ежегодного отпуска за раз – другие дни нельзя использовать.

Если рапорт по отпуску не принимают, можно обратиться к высшему руководству и оставить жалобу на горячей линии Сухопутных войск ВСУ по номеру 0 800 500 410.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 декабря 2022 года в Украине вступил в силу закон, согласно которому военнослужащие могут получить отпуска во время действия в стране военного положения. Речь идет о части ежегодного основного отпуска, отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением зарплаты.

Сейчас же в Украине появилось дополнительное основание для демобилизации военнослужащих. Теперь со службы можно уволиться по семейным обстоятельствам – в случае, если у защитника погибли или пропали без вести близкие родственники.

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