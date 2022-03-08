'Как мало нужно для счастья': глава Николаевской ОГА поздравил украинок с 8 Марта. Видео

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем утреннем обращении поздравил женщин с 8 Марта. Он отметил, что случайно увидел, что сегодня 8 марта.

Ким подчеркнул, что как раз в такие дни вспоминаешь, как жилось в мирное время и как мало нужно для счастья.

"С праздником, дорогие наши женщины. Случайно увидел, что сегодня 8 марта, думаю – катастрофа... День, который обычно проводишь со своими близкими, приходится вот заниматься... Я желаю вам, чтобы ваши сыновья, отцы, родные, близкие позвонили вам сегодня, сказали, что все хорошо. Чтобы не было никаких потерь. Как раз в такие дни вспоминаешь, как жилось в мирное время и как мало нужно для счастья. Всего лишь, чтобы был мир и никто не стрелял", — сказал Ким.