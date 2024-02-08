Как изменились правила выезда из Украины за границу: ответ пограничников

В Украине правила выезда из страны в феврале 2024 года не изменились. Согласно требованиям Закона "О пограничном контроле", решения о предоставлении разрешения (или отказа) на пересечение госграницы на выезд принимается непосредственно в пункте пропуска в соответствии с требованиями законодательства, регламентирующего порядок выезда за границу граждан Украины в условиях действия правового режима военного положения и после изучения документов, подтверждающих наличие (отсутствие) оснований для предоставления такого разрешения.

Об этом в ответ на запрос OBOZ.UA сообщил первый заместитель главы ГПСУ Владимир Никифоренко. Он подчеркнул, что Государственная пограничная служба действует исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

Какими именно законами руководствуются сотрудники ГПСУ, осуществляющие погранконтроль:

– "О Государственной пограничной службе Украины";

– "О пограничном контроле";

– "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины";

– "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

– "О правовом режиме военного положения";

– "О воинской обязанности и военной службе";

– Правилами пересечения границы, утвержденными постановлением Кабмина от 27.01.1995 №57.

Напомним, что военное положение и мобилизация будут действовать в нашей стране по меньшей мере до 13 мая 2024 года.

Как писал OBOZ.UA:

– Депутаты Верховной Рады 7 февраля проголосовали в первом чтении за правительственный законопроект № 10449, который изменит правила мобилизации. Окончательной версии документа нет – ко второму чтению парламентарии будут вносить в него поправки.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что обновленный законопроект о мобилизации не будет принят, если в нем будут содержаться антиконституционные нормы. Президент Владимир Зеленский и сами нардепы этого не допустят.

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