Как две капли воды? Как выглядят матери украинских знаменитостей, от которых сходят с ума фанаты. Фото

Украинские звезды всегда находятся в центре внимания своих поклонников, делясь с ними многими секретами личной жизни. Однако отношения с матерями остаются для большинства темой, которую не желают выставлять на показ.

Видео дня

Изредка такие фото все же появляются в соцсетях украинских знаменитостей. Кто из звезд похож на своего родного человека, как две капли воды, рассказывает OBOZREVATEL.

Настя Каменских

На своей странице в Instagram, Настя Каменских время от времени делится фотографиями своей мамы, с которой они раньше часто вместе путешествовали и отдыхали. Настя и ее мать всегда поддерживали друг друга в самые трудные моменты жизни. Лидия, которая раньше была солисткой Национального заслуженного академического народного хора Украины имени Веревки, равно как и дочь, любит быть в центре внимания.

Оля Полякова

Украинская певица часто рассказывала о не простых отношениях с матерью Светланой Поляковой, у которой, как и у самой певицы довольно сильный и волевой характер. В то же время после начала полномасштабного вторжения мать певицы по просьбе дочери переехала из России, где некоторое время проживала вместе со своим бойфрендом.

Тина Король

Тина Кароль не слишком любит делиться подробностями своей личной жизни и жизни своих родных. Так, фото певицы в соцсети с ее мамой, Светланой Либерман, это большая редкость, ведь она не является публичным человеком.

Леся Никитюк

Звездная телеведущая довольно часто проводит время в кругу своей семьи. У нее теплые и дружеские отношения со своей мамой. Леся ласково обращается к своей матери Екатерине "Кэт". После начала полномасштабного вторжения телеведущая рассказывала, что ее мать и родные, несмотря на ее просьбу выезжать за границу, остались на своей родной земле, в Хмельницкой области.

Джамала

Раньше звезда часто делится на своей странице в Instagram фотографиями своей мамы, выражая благодарность и свою любовь к самой родной. Украинская певица, ныне часто гастролирующая по странам Европы и устраивающая благотворительные концерты для сбора средств Украине, вспоминала о значительном вкладе матери в их воспитание: "Каждый раз, когда я столкнусь с обычной реальностью материнства, я всегда думаю: 'Мама, как ты смогла нас, меня и мою сестру, вырастить и воспитать такими замечательными людьми?'".

Екатерина Осадчая

Украинская телеведущая, модель и общественный деятель Екатерина Осадчая со своей матерью Еленой Александровной поддерживает трогательные близкие отношения, основанные на любви и уважении.

"Я каждый год пишу, что хочу иметь такую же жажду жизни, красоту и молодость, как мама, этот год не исключение. Надеюсь, что этот ген у меня есть. Не знаю, буду ли я бабушкой трех внуков, но я точно хочу быть такой бабушкой", – писала Екатерина Осадчая, поздравляя в этом году свою мать с днем рождения.