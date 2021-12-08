Как действовать в экстренных ситуациях: топ-10 приемов, которые могут спасти жизнь

Мы очень надеемся, что эти советы вам никогда не пригодятся. Но лишний раз прочесть и запомнить эти десять правил совсем не помешает.

Как рассказал портал Сrafty достаточно простые вещи и действия могут спасти жизнь человеку, главное о них не забывать. а иногда возвращаться к прочитанному, чтобы повторить "курс выживания".

Авторы публикации советуют не полагаться лишь на судьбу. Ибо никто не знает, что с ним может произойти завтра. но чем больше знаний накопит человек подойдя к тому или иному ЧП, тем больше у него шансов выжить.

Как спастись из тонущей машины

Видео дня

Не тратьте время и усилия на то, чтобы открыть дверь. Давления воды преодолеть будет невозможно. Вместо этого как можно скорее отстегните ремень безопасности и опустите стекло. Пробуйте выбраться через него, набрав в легкие как можно больше воздуха.

Что делать, если на вас напали в лифте

Отказывайтесь от компании человека, который кажется вам странным. Если вы побаиваетесь заходить в один лифт с подозрительным соседом и чувствуете, что что-то идет не так, не идите наперекор своим инстинктам, только чтобы не обидеть его.

Но если на вас все же напали в лифте, то старайтесь нажать как можно больше кнопок на панели управления лифтом. Пусть он останавливается на как можно большем количестве этажей. Это привлечет внимание.

Чтобы не упасть на лестнице

Никогда не держите руки в карманах, если спускаетесь по лестнице. Вы можете упасть, даже если считаете себя эквилибристом. Одно неловкое движение и вы можете полететь вниз головой. Особо следует быть бдительным на скольких, например, мраморных ступенях, устеленных дорожками или попросту незнакомых вам.

Если на вас напали в доме

Постарайтесь добраться до кухни. Там есть ножи, вилки, прихватки и еще масса всякой кухонной утвари, что при желании может стать холодным оружием. И только вы знаете где, что лежит, а значит у вас там будет возможность защитить свою жизнь от преступника.

Не надо есть снег

Даже если вам очень хочется пить, стоит отказаться от этой затеи. Помните, он очень холодный и чтобы растопить его внутри, организм потратит слишком много энергии, что еще больше увеличивает риск гипотермии. Снег может помочь вам восстановить водный баланс, но его нужно сначала растопить на огне.

Если вам нужна помощь, скажите об этом

Просить помощи стоит конкретного человека, а не обращаться ко всем. Так люди быстрее отреагируют. Вы будете обращаться к конкретному человеку, а это значит, что он не станет ждать, пока кто-то другой протянет вам руку помощи. Не стесняйтесь.

Во время сильного ветра не стоит открывать окна в доме

Во время урагана закройте все форточки и окна. Лучшей вашей защитой будет наклейка на окна широких полос скотча по диагонали стекла. Если при сильном ветре стёкла разобьются, то осколков будет меньше, и они не будут лететь хаотично по вашему жилью. Риск порезаться в таком случае минимальный. Если окна останутся открытыми – ветер их скорее всего разобьет и вы можете раниться.

Думайте о запасном варианте

Когда вы заходите в помещение, ищите сразу запасной выход. В случае ЧС большинство людей бегут к дверям, в которые они изначально заходили, и там образуется давка, что может привести к травмам и даже смерти. В то время как альтернативные выходы будут практически свободны.

Пользуйтесь презервативом не для секса

Он может здорово выручить, если вам необходимо сохранить от влаги вещи. Просто раскройте его, и поместите во внутрь: телефон, кошелек, документы, то, что должно иметь дополнительную защиту. Не кладите острые предметы. презерватив может порваться.

Если увидели крокодила – бегите, но правильно

Нужно знать, что крокодилы бегут быстрее человека по прямой линии, а вот повороты им даются с трудом из-за небольших лап и длинного туловища. Поэтому убежать от рептилии можно зигзагами. А чтобы вовсе не столкнуться с такой необходимостью, остерегайтесь водоемов, где водятся эти хищники.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер рассказала, как выспаться в самолете.