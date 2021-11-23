Как 'Большая стройка' Зеленского изменила 140 км трасс возле Старобельска. Фото, видео

В этом году в Луганской области отремонтировали уже почти 200 км дорог государственного значения в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". На днях дорожники завершили ремонтные работы более чем на 100 км трассы по маршруту Сватово – Старобельск (на трассе Н-26), а также 40 км по маршруту Старобельск – Новоайдар (трасса Н-21).

"Среди приоритетных направлений последнего ремонтно-строительного сезона – трасса Н-26 Чугуев – Меловое. По маршруту Сватово – Старобельск восстановлено более 100 км дороги", - сообщает Укравтодор.

В следующем году за международные средства планируют провести также капитальный ремонт на участке трассы Н-26, пролегающей через сам город Сватово.

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Относительно обновленного участка от Старобельска до Новоайдара, входящего в состав трассы Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк, то там уже открывают движение автотранспорта.

“Протяженность маршрута от Старобельска до Новоайдара – 40 км. Дорога проходит через населенные пункты Старобельск, Половинкино, Байдовку, Шульгинку, Штормовое, Победное, Денежниково, Новоайдар”, - говорится в сообщении Службы автомобильных дорог в Луганской области.

Как отмечается, еще год назад дорога Н-21 выглядела плачевно, на некоторых участках на маршруте от Старобельска до Новоайдара дорожное покрытие было совершенно изношено, а передвигаться по такой дороге было опасно. Сегодня это современная, европейская дорога.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по итогам 2019-2021 годов планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.