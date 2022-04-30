Как беженцам из Украины оформить ребенка в школу в Польше: система образования, документы и адреса школ

С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину Польша приютила у себя более двух миллионов беженцев. И их количество ежедневно стремительно растет. Вынужденное пребывание в новой стране ставит перед украинцами новые задачи, одна из которых – устройство ребенка в новое учебное заведение.

Для того чтобы алгоритм изменения школы не казался крайне сложным, советуем ознакомиться с информацией, которая пригодится. Читайте в материале OBOZREVATEL о системе образования в Польше, документах для оформления ученика, а также о том, станет ли незнание польского языка препятствием.

Для начала нужно выбрать учебное заведение. Для этого обратитесь в местный отдел образования (Kuratorium oświaty) или найдите школу в реестре, где есть вся информация о каждой из них. Украинцы должны взять с собой документы, о которых мы писали выше. Если вы спешили, собирая вещи для переезда, и не все документы есть при себе, нужно написать заявление об общем количестве лет обучения в школе и указать заведение, в котором учился ваш ребенок.

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Следующий этап – родители должны связаться с выбранной школой в Польше и подать секретарю заявление о принятии ребенка на обучение. Окончательное решение принимает директор, учитывая наличие свободных мест.

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Обратите внимание! Если в учебном заведении нет мест, вам следует обратиться в Местный орган управления на территории города или гмины, где вы находитесь, и попросить работников назвать школу, куда ребенка можно оформить. Обучение в государственных школах Польши является бесплатным.

Из-за большого количества беженцев польское правительство изменило допустимое количество учеников в детских садах и школах. В каждом классе теперь можно набирать на 4 ребенка больше, как и в детсадах.

Польские школы инклюзивные, так что здесь могут учиться и дети с инвалидностью. Проблем с оформлением не возникнет.

Если ваш ребенок не знает польского языка, это не станет причиной отказа его оформления в школе. Ученик сможет проходить бесплатные уроки по изучению польского. Украинцев, которые не знают польский язык, не сразу включают в обычные классы. Сначала они ходят в подготовительные классы, где много времени уделяется изучению языка.

Заметьте! В Польше вскоре появятся классы с преподавателями, которые будут обучать детей на украинском языке. То есть учителя из Украины будут работать по специальности со своими земляками-переселенцами.

В польской школе ребенок может испытывать трудности из-за языкового барьера: при общении со сверстниками или учителями. Впрочем, процесс оформления в такое учебное заведение достаточно быстрый, а процесс ассимиляции в новом окружении у ребенка будет проходить проще. Юному украинцу или украинцам достаточно будет 3-4 месяца, чтобы выучить язык на базовом уровне.

Кроме того, в Польше пока мало, но есть школы с двумя языками: украинским и польским. Их количество будет постепенно увеличиваться. С перечнем таких школ можно ознакомиться по этой ссылке (предварительно нужно включить VPN).

Идентификационный номер PESEL (подробности о нем читайте ниже).

Паспорт (если есть); свидетельство о рождении ребенка, которое при поступлении в техникум или лицей должно быть переведено на польский язык присяжным переводчиком, чтобы подтвердить легитимность документа.

Найти офис присяжного переводчика помогут волонтеры или же можно воспользоваться поиском в интернете (запрос: Tłumacz przysięgły). Стоимость такой справки составляет от 400 до 700 гривен.

Договор проживания, предоставляемый собственником арендованного жилья.

Если вы живете с ребенком в месте, которое предоставили бесплатно, то в школе понадобится справка "Условие оказиональное", где указан адрес временного проживания. В этом доме или квартире тоже есть владелец, к которому можно обратиться с просьбой предоставить справку о том, что вы здесь временно остановились.

Данные об успеваемости ребенка. Если у вас нет их с собой, свяжитесь с учителем и попросите его написать краткую характеристику успеваемости ребенка (+ переведите характеристику на польский язык).

Фото ребенка для легитимации.

Выписка прививок ребенка. Некоторые беженцы не имеют на новом месте медицинской документации, поэтому не могут подтвердить вакцинальный статус детей и свой собственный. МОЗ совместно с Центром общественного здоровья разработал рекомендации, которые помогут получить данные о вакцинации внутриперемещенных лиц (ВПЛ) и лиц, которые выехали за границу из-за начала полномасштабной войны России против Украины.

Украинцы, приехав в Польшу, выстраиваются в огромные очереди возле Центров по обслуживанию жителей городов. Все для того, чтобы получить идентификационный номер PESEL (аналог украинского номера) – доступ к государственным услугам Польши.

После получения PESEL вы сможете:

отдать ребенка в польскую школу (ученик/ученица получит право на бесплатное образование);

легально работать в Польше;

обращаться за медуслугами и вакцинироваться;

назначить временного опекуна для несовершеннолетнего без присмотра;

рассчитывать на финансовую поддержку в виде льгот "Добрый старт" или уменьшить плату за пребывание ребенка в садике;

открыть счет в польском банке.

Для начала нужно обратиться в местный Центр обслуживания жителей правительства города. С собой возьмите паспорт или другой документ, на основании которого пересекли границу. Далее нужно заполнить заявку (форму вам дадут в учреждении), сфотографироваться (фотографию можно сделать бесплатно в учреждении) и оставить отпечатки пальцев.

После подачи заявления вы получите бумажное подтверждение о предоставлении номера PESEL, а сам документ появится в мобильной форме. Идентификационный номер для беженцев из Украины выдается бесплатно.

Обратите внимание! В связи с необходимостью снятия отпечатков пальцев и предъявления документа, удостоверяющего личность, заявитель должен подать заявление лично.

12 марта 2022 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о помощи украинцам, прибывшим в Польшу из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Ознакомиться с его ключевыми пунктами можно по этой ссылке.

Отметим, что благодаря этому закону украинцы имеют возможность бесплатно оформлять детей в польские школы и детские сады. Еще на каждого ребенка (до 18 лет) в семьях вынужденных украинских переселенцев будет начисляться ежемесячная помощь в размере 500 злотых (около 3500 гривен). Дополнительно родители в период с сентября по 30 ноября получат 300 злотых на подготовку ребенка к школе. Эти средства можно использовать для приобретения канцелярии, детской одежды и школьного оборудования.

Дети от 7 до 18 лет могут учиться в польских школах бесплатно. Прием новых учащихся возможен в течение всего учебного года. Детей оформляют в государственные учебные заведения на тех же условиях, что и граждан Польши.

На что еще могут рассчитывать беженцы из Украины в Польше:

юные украинцы смогут изучать польский язык на бесплатных дополнительных занятиях;

у учащихся будут подготовительные занятия (процесс обучения адаптирован к способностям и потребностям ребенка);

дети из Украины будут иметь дополнительные коррекционные занятия;

школьникам может быть оказана психологическая помощь, организованная в учебном заведении.

В Польше обязательная система образования предполагает 8 лет. Сначала дети 6-7 лет идут в нулевой класс (zerówka), который функционирует при начальной школе, при детских садах или отдельно. Это подготовительный класс, продолжительность которого – 1 год. Далее дети в течение восьми лет учатся в начальной школе, которую заканчивают примерно в 14-15-летнем возрасте.

Отметим, что "начальной школой" в Польше называют именно восьмилетку, а не привычные для украинцев с 1 по 4 класс.

Заметьте! Вполне возможно, что юных беженцев из Украины будут брать на обучение на класс ниже, чем в украинской школе. Это необходимо для более мягкой адаптации. Особенно это актуально для 6-7 классов, поскольку после 8 класса ребенок будет сдавать выпускные экзамены и времени на подготовку без достаточного знания языка будет крайне мало.

Следующий этап – дети учатся в общеобразовательном лицее, техникуме или профессионально-техническом училище. И финальный этап – обучение в высшем учебном заведении, продолжительность которого – 4 года.

После обучения в общеобразовательных лицеях учащиеся получают "аттестат зрелости" (свидетельство о среднем образовании).

Если ребенок избрал техникум, то кроме "аттестата зрелости" получает специальное образование (свидетельство, подтверждающее профессиональные навыки).

После профессионально-технического училища учащийся получает "аттестат зрелости", а для получения профессии необходимо сдавать дополнительные экзамены.

С 1 по 3 класс учителя в Польше как для поляков, так и для иностранцев используют описательную систему оценивания работ. То есть они подробно объясняют суть ошибок и неправильно выполненных задач или, наоборот, пишут поощрение к обучению для тех, у кого получилось корректно выполнить поставленные задачи.

Далее, начиная с 4 класса, вводится 6-балльная система оценивания:

"1" – недостаточный уровень знаний;

"2" – допустимо;

"3" – достаточно;

"4" – хорошо;

"5" – очень хорошо;

"6" – отлично.

Абсолютно отрицательна только "1".

Кроме баллов преподаватели ставят плюсы и минусы, благодаря чему расширяется предел допустимого. К примеру, если ребенок получил двойку с двумя минусами, это очень и очень плохо, но все же не "1".

В Польше отдельно оценивается поведение ученика. Для этого используются следующие отметки: неудовлетворительное, неуместное, правильное, хорошее, очень хорошее и образцовое. В общем зачете успеваемости в начальной школе отражается и этот параметр.

В Польше после окончания начальной школы как поляки, так и иностранцы получают школьное свидетельство. Но для этого они должны сдать экзамен – тестирование по трем предметам: польскому, иностранному и математике. Начиная с 2022 года вводится и четвертый экзамен (по выбору): по физике, химии, географии, биологии или истории. Пока нет минимального балла для получения школьного свидетельства. Поэтому его получают все, кто окончил учебное заведение. И все же ученикам лучше иметь хорошие баллы.

На этом ребенок завершает обязательный этап обучения. Полным средним образованием считается окончание лицея или техникума.

Финальным этапом получения среднего образования в Польше является сдача экзамена (egzamin maturalny). Это касается не только поляков, но и юных беженцев из Украины. После этого детям вручают "аттестат зрелости". В Украине аналогом такого тестирования является ВНО, поскольку полученные баллы влияют на то, в какое высшее учебное заведение ребенок сможет поступить.

В матуру входят:

тестирование по польскому и иностранному языкам, математике и предмету на выбор (это зависит от специфики дальнейшего обучения);

устные экзамены по польскому и иностранному языку.

Результаты тестирования выставляются в процентах, где 100% – наилучший результат, а 30% – минимум, который необходимо набрать.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Польше на фоне большого потока украинских беженцев активизировались мошенники, которые наживаются на поиске работы в этой стране.