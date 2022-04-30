Как беженцам из Украины оформить ребенка в школу в Польше: система образования, документы и адреса школ
С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину Польша приютила у себя более двух миллионов беженцев. И их количество ежедневно стремительно растет. Вынужденное пребывание в новой стране ставит перед украинцами новые задачи, одна из которых – устройство ребенка в новое учебное заведение.
Для того чтобы алгоритм изменения школы не казался крайне сложным, советуем ознакомиться с информацией, которая пригодится. Читайте в материале OBOZREVATEL о системе образования в Польше, документах для оформления ученика, а также о том, станет ли незнание польского языка препятствием.1. Как зарегистрировать ребенка в польской школе?
Для начала нужно выбрать учебное заведение. Для этого обратитесь в местный отдел образования (Kuratorium oświaty) или найдите школу в реестре, где есть вся информация о каждой из них. Украинцы должны взять с собой документы, о которых мы писали выше. Если вы спешили, собирая вещи для переезда, и не все документы есть при себе, нужно написать заявление об общем количестве лет обучения в школе и указать заведение, в котором учился ваш ребенок.
Следующий этап – родители должны связаться с выбранной школой в Польше и подать секретарю заявление о принятии ребенка на обучение. Окончательное решение принимает директор, учитывая наличие свободных мест.
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Обратите внимание! Если в учебном заведении нет мест, вам следует обратиться в Местный орган управления на территории города или гмины, где вы находитесь, и попросить работников назвать школу, куда ребенка можно оформить. Обучение в государственных школах Польши является бесплатным.
Из-за большого количества беженцев польское правительство изменило допустимое количество учеников в детских садах и школах. В каждом классе теперь можно набирать на 4 ребенка больше, как и в детсадах.
Польские школы инклюзивные, так что здесь могут учиться и дети с инвалидностью. Проблем с оформлением не возникнет.2. Об изучении польского языка
Если ваш ребенок не знает польского языка, это не станет причиной отказа его оформления в школе.
Ученик сможет проходить бесплатные уроки по изучению польского.
Украинцев, которые не знают польский язык, не сразу включают в обычные классы. Сначала они ходят в подготовительные классы, где много времени уделяется изучению языка.
Заметьте! В Польше вскоре появятся классы с преподавателями, которые будут обучать детей на украинском языке. То есть учителя из Украины будут работать по специальности со своими земляками-переселенцами.
В польской школе ребенок может испытывать трудности из-за языкового барьера: при общении со сверстниками или учителями. Впрочем, процесс оформления в такое учебное заведение достаточно быстрый, а процесс ассимиляции в новом окружении у ребенка будет проходить проще. Юному украинцу или украинцам достаточно будет 3-4 месяца, чтобы выучить язык на базовом уровне.
Кроме того, в Польше пока мало, но есть школы с двумя языками: украинским и польским. Их количество будет постепенно увеличиваться. С перечнем таких школ можно ознакомиться по этой ссылке (предварительно нужно включить VPN).4. Какие документы следует взять для оформления ребенка в школу?
Идентификационный номер PESEL (подробности о нем читайте ниже).
Паспорт (если есть); свидетельство о рождении ребенка, которое при поступлении в техникум или лицей должно быть переведено на польский язык присяжным переводчиком, чтобы подтвердить легитимность документа.
Найти офис присяжного переводчика помогут волонтеры или же можно воспользоваться поиском в интернете (запрос: Tłumacz przysięgły). Стоимость такой справки составляет от 400 до 700 гривен.
Договор проживания, предоставляемый собственником арендованного жилья.
Если вы живете с ребенком в месте, которое предоставили бесплатно, то в школе понадобится справка "Условие оказиональное", где указан адрес временного проживания. В этом доме или квартире тоже есть владелец, к которому можно обратиться с просьбой предоставить справку о том, что вы здесь временно остановились.
Данные об успеваемости ребенка. Если у вас нет их с собой, свяжитесь с учителем и попросите его написать краткую характеристику успеваемости ребенка (+ переведите характеристику на польский язык).
Фото ребенка для легитимации.
Выписка прививок ребенка. Некоторые беженцы не имеют на новом месте медицинской документации, поэтому не могут подтвердить вакцинальный статус детей и свой собственный. МОЗ совместно с Центром общественного здоровья разработал рекомендации, которые помогут получить данные о вакцинации внутриперемещенных лиц (ВПЛ) и лиц, которые выехали за границу из-за начала полномасштабной войны России против Украины.
Украинцы, приехав в Польшу, выстраиваются в огромные очереди возле Центров по обслуживанию жителей городов. Все для того, чтобы получить идентификационный номер PESEL (аналог украинского номера) – доступ к государственным услугам Польши.
После получения PESEL вы сможете:
отдать ребенка в польскую школу (ученик/ученица получит право на бесплатное образование);
легально работать в Польше;
обращаться за медуслугами и вакцинироваться;
назначить временного опекуна для несовершеннолетнего без присмотра;
рассчитывать на финансовую поддержку в виде льгот "Добрый старт" или уменьшить плату за пребывание ребенка в садике;
открыть счет в польском банке.
Для начала нужно обратиться в местный Центр обслуживания жителей правительства города. С собой возьмите паспорт или другой документ, на основании которого пересекли границу. Далее нужно заполнить заявку (форму вам дадут в учреждении), сфотографироваться (фотографию можно сделать бесплатно в учреждении) и оставить отпечатки пальцев.
После подачи заявления вы получите бумажное подтверждение о предоставлении номера PESEL, а сам документ появится в мобильной форме. Идентификационный номер для беженцев из Украины выдается бесплатно.
Обратите внимание! В связи с необходимостью снятия отпечатков пальцев и предъявления документа, удостоверяющего личность, заявитель должен подать заявление лично.
12 марта 2022 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о помощи украинцам, прибывшим в Польшу из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Ознакомиться с его ключевыми пунктами можно по этой ссылке.
Отметим, что благодаря этому закону украинцы имеют возможность бесплатно оформлять детей в польские школы и детские сады. Еще на каждого ребенка (до 18 лет) в семьях вынужденных украинских переселенцев будет начисляться ежемесячная помощь в размере 500 злотых (около 3500 гривен). Дополнительно родители в период с сентября по 30 ноября получат 300 злотых на подготовку ребенка к школе. Эти средства можно использовать для приобретения канцелярии, детской одежды и школьного оборудования.
Дети от 7 до 18 лет могут учиться в польских школах бесплатно. Прием новых учащихся возможен в течение всего учебного года. Детей оформляют в государственные учебные заведения на тех же условиях, что и граждан Польши.
На что еще могут рассчитывать беженцы из Украины в Польше:
юные украинцы смогут изучать польский язык на бесплатных дополнительных занятиях;
у учащихся будут подготовительные занятия (процесс обучения адаптирован к способностям и потребностям ребенка);
дети из Украины будут иметь дополнительные коррекционные занятия;
школьникам может быть оказана психологическая помощь, организованная в учебном заведении.
В Польше обязательная система образования предполагает 8 лет. Сначала дети 6-7 лет идут в нулевой класс (zerówka), который функционирует при начальной школе, при детских садах или отдельно. Это подготовительный класс, продолжительность которого – 1 год. Далее дети в течение восьми лет учатся в начальной школе, которую заканчивают примерно в 14-15-летнем возрасте.
Отметим, что "начальной школой" в Польше называют именно восьмилетку, а не привычные для украинцев с 1 по 4 класс.
Заметьте! Вполне возможно, что юных беженцев из Украины будут брать на обучение на класс ниже, чем в украинской школе. Это необходимо для более мягкой адаптации. Особенно это актуально для 6-7 классов, поскольку после 8 класса ребенок будет сдавать выпускные экзамены и времени на подготовку без достаточного знания языка будет крайне мало.
Следующий этап – дети учатся в общеобразовательном лицее, техникуме или профессионально-техническом училище. И финальный этап – обучение в высшем учебном заведении, продолжительность которого – 4 года.
После обучения в общеобразовательных лицеях учащиеся получают "аттестат зрелости" (свидетельство о среднем образовании).
Если ребенок избрал техникум, то кроме "аттестата зрелости" получает специальное образование (свидетельство, подтверждающее профессиональные навыки).
После профессионально-технического училища учащийся получает "аттестат зрелости", а для получения профессии необходимо сдавать дополнительные экзамены.
С 1 по 3 класс учителя в Польше как для поляков, так и для иностранцев используют описательную систему оценивания работ. То есть они подробно объясняют суть ошибок и неправильно выполненных задач или, наоборот, пишут поощрение к обучению для тех, у кого получилось корректно выполнить поставленные задачи.
Далее, начиная с 4 класса, вводится 6-балльная система оценивания:
"1" – недостаточный уровень знаний;
"2" – допустимо;
"3" – достаточно;
"4" – хорошо;
"5" – очень хорошо;
"6" – отлично.
Абсолютно отрицательна только "1".
Кроме баллов преподаватели ставят плюсы и минусы, благодаря чему расширяется предел допустимого. К примеру, если ребенок получил двойку с двумя минусами, это очень и очень плохо, но все же не "1".
В Польше отдельно оценивается поведение ученика. Для этого используются следующие отметки: неудовлетворительное, неуместное, правильное, хорошее, очень хорошее и образцовое. В общем зачете успеваемости в начальной школе отражается и этот параметр.
В Польше после окончания начальной школы как поляки, так и иностранцы получают школьное свидетельство. Но для этого они должны сдать экзамен – тестирование по трем предметам: польскому, иностранному и математике. Начиная с 2022 года вводится и четвертый экзамен (по выбору): по физике, химии, географии, биологии или истории. Пока нет минимального балла для получения школьного свидетельства. Поэтому его получают все, кто окончил учебное заведение. И все же ученикам лучше иметь хорошие баллы.
На этом ребенок завершает обязательный этап обучения. Полным средним образованием считается окончание лицея или техникума.10. Экзамен для получения "аттестата зрелости" (матура)
Финальным этапом получения среднего образования в Польше является сдача экзамена (egzamin maturalny). Это касается не только поляков, но и юных беженцев из Украины. После этого детям вручают "аттестат зрелости". В Украине аналогом такого тестирования является ВНО, поскольку полученные баллы влияют на то, в какое высшее учебное заведение ребенок сможет поступить.
В матуру входят:
тестирование по польскому и иностранному языкам, математике и предмету на выбор (это зависит от специфики дальнейшего обучения);
устные экзамены по польскому и иностранному языку.
Результаты тестирования выставляются в процентах, где 100% – наилучший результат, а 30% – минимум, который необходимо набрать.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Польше на фоне большого потока украинских беженцев активизировались мошенники, которые наживаются на поиске работы в этой стране.