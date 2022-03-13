Кадыровцы хотели похитить украинских детей из детдома: Геращенко рассказал о страшном плане

Кадыровцы хотели похитить детей из детского дома на Киевщине. Автором этого "плана", скорее всего, был лично Рамзан Кадыров, который сейчас, по информации заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, лично приехал в Украину.

Геращенко выложил на своем Телеграм-канале видео, где Кадыров заслушивает отчет своего спецназа о выполнении операции по захвату украинских детей.

На видео Кадыров и трое спецназовцев находятся в темном помещении. Главарь Чечни заслушивает отчет от одного из кадыровцев. Тот объясняет, почему план сорвался.

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"Подход к этому детскому дому был выполнен. Та стратегия, которую вы нам сказали, она сработала на 100%. мы не стали делать зачистку этого села. Не стали заходить с флангов, делать разведку, а сразу, по наглому, на скорости подошли прямо к этому детскому дому. Быстро его заблокировали, проникли внутрь, но к сожалению детей там не оказалось", - рассказывает наемник Кадырову.

Внутри, по словам оккупанта, они обнаружили только двух нянечек. Детей, как заявляет оккупант на видео, успели эвакуировать.

"Мы опоздали буквально на несколько часов. СБУшники под видом "Красного Креста" вечером подогнали машины. Были с оружием. Загнали всех детей в эти автобусы и увезли в Киев", - рассказывает наемник.

Кадыров отчет слушал молча. В конце только переспросил, действительно ли от точки, где размещен упомянутый детский дом, до украинской столицы - всего 7 километров - и получил утвердительный ответ.

"Кадыров приехал в Украину и первое, что они делают планируют операцию по похищению детей из детского дома... В этом все суть кадыровщины: похищение, пытки, запугивание и позерство для социальных сетей. Детей из детдома видимо хотели использовать для очередной записи ПР видеоролика Кадырова", - считает Геращенко.

Отметим, достоверных подтверждений того, что Кадыров приехал в Украину и действительно находится на Киевщине - нет. .

Напомним, что глава Чечни стал мишенью шуток в сети: он провел парад в ботинках от Prada за €1250 на толстой платформе. Из-за этого Кадырова заподозрили в комплексах из-за низкого роста и пошутили, что ботинки слишком уж похожи на женские.

Также стало известно, что в Украине кадыровцы терроризируют мирных жителей и достреливают раненых россиян, чтобы не эвакуировать их. Так, в Бородянке "кадыровцы" расстреляли 12 раненых россиян, которым обещали эвакуацию в Беларусь.

Появляется также информация, что именно из кадыровцев сформированы заградотряды под Киевом, которые не разрешают оккупантам отступать.

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