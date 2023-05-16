Качественный летний отдых поможет детям Героев справиться с травмами, – волонтер Яровая

Дети павших воинов тяжелее всего переживают потерю близкого человека. Чтобы поддержать семьи Героев, общественная организация "Мечта детей Украины" начала программу "Лето без войны", в рамках которой семьи погибших защитников будут отправляться на отдых в страны Европы.

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Об этом в эфире телеканала Эспрессо рассказала волонтер и председатель ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая.

"В настоящее время около 90 семей мы готовим к отдыху в Польше. Также планируем отдых в Карпатах для семей, которые не могут уехать за границу. В основном, это мамы с очень маленькими детьми. Мы призываем приобщаться к поддержке программы, ведь на протяжении всего лета будут продолжаться выезды семей на курорты Европы. Именно отдых и "переключение" на позитив от постоянного напряжения и стресса позволят ребенку справиться с травмой, которую он проживает", - поделилась Дана Яровая.

По ее словам, благодаря социально ответственному бизнесу и неравнодушным украинцам уже удалось собрать часть средств, чтобы обеспечить детей и их матерей отдыхом в курортных городах Болгарии, Греции или в Украине. Программа "Лето без войны" будет покрывать 100% проживания в течение 7 дней и дорогу.

"Отправиться на отдых будут иметь возможность семьи со всей территории Украины. У нашей организации есть база семей Героев, нуждающихся в поддержке. Также мы запустили дополнительное анкетирование. Будем помогать столько, сколько необходимо, ведь дети павших воинов - это наша общая ответственность", - подытожила волонтер.