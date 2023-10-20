Кабмин призвали отложить постановление, которое в разы усложняет работу волонтеров

Волонтеры просят Кабинет министров отсрочить действие Постановления N953, которым вводится новый порядок работы и отчетности волонтеров. Это постановление, по словам активистов, в несколько раз усложняет работу волонтеров, из-за чего они вообще не смогут выполнять срочные запросы бойцов – а на фронте, как известно, именно скорость реагирования является одним из главных факторов реагирования.

Если это постановление вступит в силу – волонтерское движение будет уничтожено. А просящие помощь бойцы могут ее просто не дождаться. Поэтому волонтеры призывают всех подписать соответствующую петицию в Кабмин.

"Время получения гуманитарной помощи увеличивается в несколько раз. На момент предоставления гуманитарной помощи существует достаточно высокая вероятность того, что приобретатель гуманитарной помощи уже не будет ее нуждаться по разным причинам. В том числе из-за того, что его просто не будет в живых", - предупреждают волонтеры.

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В петиции приводятся примеры того, как изменится работа волонтеров после того, как правительственное постановление начнет действовать. И это изменение – явно не в пользу волонтерского движения, ведь от них потребуется множество документов, в том числе – из военной части и реестров. Например, сейчас, в случае, если бойцы на "горячей точке" попросили у волонтеров помощь с тактической медициной - волонтеры выкупают за границей эту медицину, доставляют ее бойцам и, в случае, если это удобно и на это время, получают от военных фото или акт приема-передачи.

После вступления в действие постановления работы станет гораздо больше. Ведь она предполагает, что волонтер должен: послать запрос иностранным партнерам с просьбой предоставить гуманитарную помощь, получить от партнеров подтверждение получения гуманитарной помощи, сгенерировать электронный доступ и получить регистрацию в системе автоматизированного регулирования распределения гуманитарной помощи, сгенерировать электронный ключ к системе автоматического регулирования распределения гуманитарной помощи получить запрос от военных с печатью и подписью (что в 90% случаев невозможно), создать заявку на получение гуманитарной помощи от партнеров, получить электронную декларацию, переслать электронную декларацию партнерам, а после пересечения гуманитарного груза сделать инвентаризацию и занести в систему количество полученного груза (которая должна совпадать с заявкой в помощь).

"После этого нужно передать помощь военным (если они дожили до этого момента), получить подтверждение постановки гуманитарной помощи на баланс части и в течение 90 дней с момента ввоза гуманитарной помощи предоставить отчет в систему автоматизированного контроля о распределении помощи с актами приема-передачи. Если не предоставить отчет – волонтер блокируется в системе автоматизированного регулирования гуманитарной помощи и не будет иметь возможности продолжать свою деятельность", – указывают волонтеры.

Даже тем, кто не занимается волонтерской помощью, очевидно: люди, уже почти два года метающиеся, выполняя запросы военных, вряд ли приступят к заполнению бланков и генерированию ключей. Поэтому все индивидуальные волонтерские проекты, в том числе зарубежные, будут просто уничтожены. Поэтому волонеры в своей петиции просят правительство отсрочить введение в действие этого постановления и доработать его. Но не самостоятельно, а с помощью Министерства социальной политики, общественных деятелей, представителей волонтерского движения в Украине и иностранных фондов, которые передают Украине гуманитарную помощь.