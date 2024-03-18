К мобилизации следует привлечь отставных силовиков, – Стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что документ о мобилизации должен быть сбалансирован и создавать "определенную логику справедливости", ведь сейчас, по его словам, некоторые люди избегают призыва, используя разные механизмы.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

В качестве примера глава Верховной Рады привел перечень соискателей второго высшего образования, который вырос в десятки раз, и тяга к науке в других целях. Он назвал это неверным.

"С другой стороны, люди задают справедливый вопрос. Должна быть приоритетность тех лиц, которые должны быть мобилизованы. Вопрос к, например, военным лицам или другим, из органов правоохранительных, которые в 40 – 45 лет ушли на пенсию и получают большие выплаты. Они выпали из разряда лиц, подлежащих мобилизации", – заявил Стефанчук.

Он отметил, что на подготовку этих людей тратились средства, и сейчас это очень подготовленные лица, умеющие владеть оружием.

"Почему они должны быть в другом разряде, а мы должны, например, гнать вперед тех же студентов? Это тоже несправедливо. Поэтому этот баланс для меня очень важен, мне важно установить приоритетность", – добавил глава Верховной Рады.

По его мнению, специально подготовленные люди также должны проходить призывную мобилизацию, а фактическое местонахождение таких лиц должно быть известно. Стефанчук назвал это вопросом электронного кабинета и отметил, что будет ждать предложений от комитета.

Ранее Стефанчук также раскритиковал модель бронирования, которая предусматривает привязку к зарплате, и заявил, что не знает стран, где бы сработало экономическое бронирование от военной службы.

В то же время нардеп сравнил правительственные модели, предусматривающие для бронирования или зарплату выше 35 тыс, или уплату 20 тысяч в бюджет, с английским "налогом трусов".