Страна-террорист Россия выложила свой известный мемный фейк о "биологических лабораториях США в Украине" в серьезном 200-страничном документе – докладе парламентской комиссии, которая якобы провела "расследование". На самом деле документ базируется на выдумках агентки Кремля из Болгарии Диляны Гайтанджиевой, которая не первый год работает под покровом российских спецслужб.

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Ложь россиян разоблачил известный журналист, шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар в своем Telegram-канале "Орестократия". Он обратил внимание на то, что Гайтаджиева неоднократно отличалась скандальными заявлениями, она переживает за Россию и безосновательно обвиняет США и ЕС в военных преступлениях.

Кроме того, болгарская "журналистка" – большая любительница Рамзана Кадырова. 8 месяцев назад она записала обращение к российскому диктатору Владимиру Путину. "Единственный человек в вашем кругу, которому можно доверять, это Рамзан Кадыров", – утверждала она.

"Есть две хорошие новости: с одной стороны, все украинские пресмыкающиеся, грызуны, насекомые, рептилии и даже лягушки под руководством Пентагона воюют против р*шистов, – по крайней мере, об этом говорит "расследование" Госдумы; с другой стороны, у Кремля – кризис жанра, и его стратеги вполне серьезно перепаковывают свои старые выдумки в серьезные стратегические документы", – пошутил Сохар.

Какие фейки транслирует "доклад" страны-агрессора:

– американцы ведут проект "Насекомые-союзники", на Волыни они изучали миграцию комаров и грызунов в другие районы государства: "Птицы, летучие мыши и членистоногие рассматриваются как природные средства доставки опасных микроорганизмов";

– в ходе экспериментов с хантавирусами и вирусом Конго-крымской лихорадки в Харькове погибли 20 военных;

– американцы изучают перспективы создания солдата-киборга, а для инсталляции украинской молодежи фашистской и нацистской идеологии используется наркотик метадон.

Как подчеркнул Сохар, свое "расследование" (в котором никаких подтверждений не приводилось) Гайтанджиева опубликовала еще до начала полномасштабной войны России против Украины.

Все эти утверждения российская парламентская комиссия просто скопировала в свой доклад, хотя на болгарскую "журналистку" там ссылок нет. В документ добавили и несколько новых выдумок, а также огромное вступление с историей использования биологического оружия (начиная с 1944-го).

Интересно, что Гайтанджиева раньше публиковала подобные фейки в отношении не только Украины, но также Молдовы и Грузии (мол, там тоже работают "биолаборатории США"). Сохар предположил, что это свидетельство планов Кремля продолжать агрессию против указанных государств.

"Российская государственная машина окончательно деградировала", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины фейки РФ об "американских биолабораториях" ранее называли "пропагандистской глупостью". Это всего лишь лживая попытка России оправдать свои агрессивные действия, заявлял советник главы ОП Михаил Подоляк.

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