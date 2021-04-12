Израиль и Украина могут начать производить вакцины от COVID-19

Израиль и Украина могут начать сотрудничество в сфере производства вакцин, в том числе и против коронавируса.

Этот вопрос обсуждался во время переговоров украинской делегации с главой израильского правительства и другими министрами, сообщается на сайте Офиса президента.

"Участники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, взаимодействие в сфере торговли и инвестиций. Была достигнута договоренность продолжать сотрудничество в преодолении пандемии COVID-19", – сказано в пресс-релизе.

Также обсуждался вопрос возможного сотрудничества при производстве вакцин, в том числе и против коронавируса. Стороны обменялись опытом организации вакцинации препаратами, для хранения которых требуется ультранизкая температура.

Кроме того, был затронут вопрос пресечения границы между странами во время празднования еврейского нового года Рош ха-Шана.

"Отдельное внимание уделили противодействию российской агрессии и ситуации на Донбассе. Израильская сторона заявила о непоколебимой поддержке Украины в стремлении к миру, а также сохранении ее суверенитета и территориальной целостности", – отмечается по итогам переговоров.

В состав украинской делегации входили: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, глава Офиса президента Андрей Ермак, заместитель ОП Игорь Жовква, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Встречи проходили с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, советником по вопросам национальной безопасности и главой Совета нацбезопасности Меиром Бен-Шабатом, министром внутренних дел Арие Дери, заместителем гендиректора МИД Алоном Баром и заместителем министра здравоохранения Йоавом Кишем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль один из первых стран в мире начал делать прививки против коронавируса – в 20-х числах декабря 2020 года. По словам врача Юрия Ранькова, благодаря быстрым темпам в стране снова открыли торговые и развлекательные центры, рестораны, а также разрешили проводить свадьбы.