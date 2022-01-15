В последние дни тема школьного питания стала очень горячей и насобирала всякого. И адекватную критику, и слепой хейт, и поддержку, и прекрасных ботов, и реальный опыт столкнувшихся со школьной едой на местах. Появилась даже петиция об отмене разработанного мной меню в садах, которая имела бы право на существование, если бы не одно "но". Я не разрабатывал еще меню для детских садов.

Хочу на это сказать: СПАСИБО каждому. Ведь благодаря такой волне разных мыслей эта тема остается на устах. Неравнодушие народа – это движущая сила перемен. И если через два года все негативные комментарии исчезнут, значит, школьным питанием можно больше не заниматься. Пока же мы проживаем конфликт современного видения и старой системы. И естественно, что оно скрипит, ломается, сыпется и дает сбой. Мы не можем под ноль уничтожить старое, у страны нет на это ни ресурса, ни опыта, ни поддержки. Приходится все делать постепенно.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Проте, ми з командою всі коментарі прочитали, проаналізували та прописали свої наступні кроки:

1. Будемо навчати кухарів

2. Будемо навчати людей, які на місцях складають меню, як правильно читати норми.

3. Будемо навчати українців критично мислити та адекватно висловлювати свої думки (це жарт).

4. Будемо розповідати про основи здорового харчування.

На закінчення. Я знаю, що ця тема болить. І болить вона сильно, бо це діти. Тому кожний коментар я розумію, маю ті самі емоції і крок за кроком впроваджую майбутнє у ті умови, що є зараз. Але у мене є єдине прохання - не мовчіть. Це найгірше. Краще пишіть хейт, проте не мовчіть. Бо зміни стаються там, де є голос. Всі дякую. Цьом.