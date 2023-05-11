Из-за ценовых ограничений на рынке электроэнергии нет стимулов для строительства распределенной генерации - 'Укртепло'

Сильная зарегулированность энергорынка и отсутствие на нем стимулирующих механизмов искажает рынок электроэнергии.

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Об этом заявил Иван Надеин, владелец группы компаний "Укртепло", являющейся одним из крупнейших производителей тепла в Украине.

По его словам, сейчас нет экономической целесообразности в продаже электроэнергии, выработанной распределенной газовой генерацией.

"Газ – дорогой, а цена на рынке электроэнергии – достаточно низкая. Надо сказать откровенно, на сегодняшний день рынка электроэнергии фактически не существует. Прайс-кепами (ценовыми ограничениями на рынке электроэнергии – ред.) он фактически очень искривлен и слишком зарегулирован, а также нет никаких стимулирующих механизмов", - сказал он.

Надеин подчеркнул, что для стимулирования распределенной генерации нужно создать все условия свободного рынка и дать возможность, например, продавать дорого "пики" (блочные заявки на поставку электроэнергии в часы пикового потребления – ред.), как это есть в Европе.

"Тогда – это бизнес, при таких условиях компании построят несколько гигаватт таких мощностей и государству ничего не нужно вкладывать", - добавил он.

Также, по его словам, можно создать стимул вроде "зеленого" тарифа. Тогда государство будет доплачивать за каждый киловатт энергии, которую оно считает, что ему нужно дополнительно получить в балансе.

"Но у каждого из этих случаев должны быть справедливые компенсаторы для действительно уязвимых потребителей среди населения", - подытожил Надеин.

Напомним, ранее гендиректор "Центрэнерго" Владимир Егоров заявлял, что для прохождения следующей зимы необходимо ослабить ценовые ограничения на рынке электроэнергии.