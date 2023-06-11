Из-за непогоды в Украине десятки населенных пунктов остались без света

В Украине по состоянию на утро 11 июня непогода оставила без света десятки населенных пунктов. Аварийные отключения зафиксированы в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Львовской областях.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Из-за дождей и гроз, по состоянию на 07:00, обесточено 98 населенных пунктов в:

– Сумской – 48;

– Черниговской – 37;

– Киевской – 7;

– Житомирской области – 6.

"К ликвидации последствий привлечены бригады облэнерго", – отметили украинские спасатели.

Кроме того, в поселке Сходница на Львовщине было отключено газо- и водоснабжение и 60% электроснабжения в результате того, что из-за сильного ливня и стекания горных вод произошло растекание реки Сходничанка с последующим затоплением. Уровень воды поднялся до 1,5 метра.

Потоп в Сходнице, начавшийся 10 июня, затронул территорию шести улиц, около 100 жилых домов, 10 отелей, 11 магазинов, пяти мостов. В воде оказались 15 автомобилей. Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 07:00 воскресенья, 11 июня, там наблюдаются незначительные осадки, вода взошла самотеком.

Как писал OBOZREVATEL:

– Из-за наводнения в Сходницкой громаде был полностью разрушен один из мостов на дороге коммунальной собственности через реку Сходничанка.

– Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщал, что было подтоплено около 40 домохозяйств.

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