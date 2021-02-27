Кандидат геолого-минералогических наук, российский независимый эксперт Юрий Медовар заявил, что Керченский мост нужно немедленно разобрать, так как таким образом можно будет спасти Азовское море.

По словам эколога, там уже потеряли редких дельфинов из-за того, что нарушен водный обмен. Об этом Медовар сообщил в интервью изданию "Апостроф".

"Азовское море – это внутреннее море. Главное, что у него есть водообмен с Черным морем. Мост в два раза сократил сечение, через которое тысячелетиями происходил водообмен", – отметил эксперт.

Он добавил, что Азовское море – это экосистема, связанная с внешним миром, для нее это было с Черным морем.

"Мы половину отрезали. Потому изменяются условия в самом Азовском море. Я могу сказать, что будет нанесен удар по биотике Азовского моря", – подытожил Медовар.

Напомним, ранее Медовар заявил, что снежная зима поможет немного заполнить водохранилища в оккупированном Россией украинском Крыму, однако проблему это не решит. Он считает, что для полуострова "этот год будет лучше, чем предыдущий".

Построенный оккупантами Крымский мост между Россией и временно оккупированным полуостровом оказался под угрозой из-за обледенения Азовского моря и мощных снегопадов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель директора Института геофизики имени С. И. Субботина НАН Украины Александр Кендзера предупредил, что незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост может быть разрушен в результате возможного мощного землетрясения.