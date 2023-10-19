Из-под завалов в Запорожье спасли кота: его хозяев убила российская ракета

Из-под завалов жилого дома в Запорожье, в который 18 октября попала российская ракета, спасатели достали кота. Как выяснилось, его владельцами оказались погибшие супруги Даниил и Диана Коваленко.

Об этом сообщили в движении спасения животных UAnimals. Молодая семья жила в квартире родителей Даниила на 4 этаже. В ночь, когда в их дом прилетела российская ракета, семья спала.

Родителям Даниила удалось выжить, однако оба получили ранения. Отец испытал контузию, а мать сейчас находится в больнице. Также под обломками погибли еще их два кота.

Спасенного рыжего кота зовут Беня. Он уже стар и потерял все зубы. Пока его состояние проверяют ветеринары. Позже кота возвратят семье Даниила.

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Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 октября российские войска снова обстреляли Запорожье. Одна из ракет С300 попала в пятиэтажное здание в центре города. Разрушены две квартиры на 5-м и 4-м этажах. Спасатели обнаружили пятерых погибших. Среди них 23-летний Даниил Коваленко. А тело его жены, 20-летней Дианы, позже тоже обнаружили под завалами. Сообщается, что они поженились замуж прошлой осенью. Как написала их родственница, молодой парень сделал предложение девушке в бомбоубежище.

Напомним, что в Запорожье завершили поисково-спасательные работы в жилом доме, который накануне потерпел разрушения при ударе россиян по городу ракетами С-300. В результате попадания ракеты оккупантов погибли 5 человек.

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