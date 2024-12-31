Из плена вернулся воин НГУ Никита Шаульский: его младший брат и бабушка погибли из-за обстрела РФ в Кривом Роге. Фото

В рамках обмена военнопленными с государством-агрессором Россией в понедельник, 30 декабря, домой вернулся воин Национальной гвардии Никита Шаульский. Его младшего брата и бабушку убила российская ракета в Кривом Роге 21 сентября 2024 года.

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О возвращении бойца сообщило издание "Свои. Кривой Рог". Эту информацию подтвердили журналистам родные Никиты.

"Родители скоро смогут обнять его. Сегодня будет плакать весь Кривой Рог… от счастья", – говорится в сообщении.

Никита Шаульский служил в 21-й отдельной бригаде НГУ. Он попал во вражеский плен после героической обороны Мариуполя весной 2022 года. Вместе с ним из плена вернули еще восемь военных этой бригады из Кривого Рога.

"Восемь криворожцев из 21 отдельной бригады НГУ вернулись в Украину во время сегодняшнего обмена. Кривой Рог продолжает ждать всех Героев. А сейчас радуемся вместе с семьями Дениса Середина, Ярослава Марченко, Дениса Синкина, Максима Симоненко, Никиты Шаульского, Олега Туманевичри, Андрея и Владислава Ткаченко", – пишут журналисты.

Бабушка Никита Шаульского Валентина Сачкова и его 12-летний брат Максим погибли в ночь на 21 сентября 2024 года из-за российского обстрела Кривого Рога баллистическими ракетами. Одна из ракет попала по дому, где жила 77-летняя женщина, внук в ту ночь ночевал у нее, оба погибли.

Мальчик очень мечтал снова увидеться со старшим братом, он активно участвовал в акциях в поддержку пленных украинских военных. Он верил в победу Украины и переживал за каждого защитника.

Родители Никиты и Максима служат в Силах обороны Украины. На момент трагедии в Кривом Роге отец ребят Андрей Андреевич находился на Херсонском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 декабря из плена вернулся бывший украинский журналист Роман Борщ. Он вышел в плен после героической обороны Мариуполя в 2022 году.

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З полону повернули Микиту Шаульського: його молодшого брата і бабусю вбила російська ракета

https://24tv.ua/obmin-polonenimi-30122024-mikita-shaulskiy-brata-babusyu-yakogo_n2718823