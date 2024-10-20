Из плена вернулся нацгвардеец Никита Шаульский, чьи брат и бабушка погибли в Кривом Роге. Фото

Из российского плена во время последнего обмена военнопленными 18 октября вернулся Никита Шаульский. Это военнослужащий 21-й отдельной бригады НГУ, защитник Мариуполя, а его брат и бабушка были убиты россиянами в Кривом Роге.

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Как сообщал OBOZ.UA, бабушка Валентина и 12-летний Максим погибли в ночь на 21 сентября 2024 года из-за российского обстрела Кривого Рога. Максим мечтал снова увидеться со старшим братом.

Мама Максима раньше служила в ВСУ.

"Наша мама была незаменима. На первом месте у нее семья. Она освоила интернет и посылала каждое утро и каждый вечер поздравления. Сейчас все проснутся, а от мамы ничего нет", – говорит тетя Максима и дочь Валентины Наталья.

В свою очередь 12-летний Максим активно участвовал в акциях в поддержку пленных украинских военных. Он верил в победу Украины и переживал за каждого защитника.

Папа Максима и Никиты – тоже военнослужащий. В день трагедии он сражался на Херсонском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, во время последнего обмена пленными 95 украинских военных, среди которых были защитники "Азовстали" и известный правозащитник Максим Буткевич, вернулись из российского плена домой. 58-й обмен военнопленными был проведен в формате "95 на 95".

Среди освобожденных воинов, защищавших Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Херсонскую области.

В частности, вернувшийся домой из российского плена защитник Мариуполя Владислав Андрианов. Его возлюбленная, 24-летняя следователь Национальной полиции Марьяна Чечелюк, с которой он был на "Азовстале" весной 2022 года, была освобождена из российской неволи в мае.