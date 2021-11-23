История успеха Мэй Маск будет интересна украинкам, – Алена Шевцова

Мать самого богатого человека на планете, успешная модель, писательница и диетолог Мэй Маск вынуждена была собственными силами воспитывать троих детей, экономя на малейших мелочах. Об этом она рассказала в интервью телеканалу 1+1 во время своего визита в Украину.

В 31 год Мэй Маск, которой сейчас 73 года, была вынуждена остаться одна с тремя детьми, чтобы расторгнуть токсический брак с мужчиной, который имел проблемы с алкоголем и унижал ее и детей. "Все мои дети спали на одной кровати, а я спала на кухне! Потому что места не было", – рассказала Мэй Маск в интервью журналистам.

"Когда я писала о своем замужестве, даже мои родные сказали – почему ты так долго об этом молчала? Мы бы помогли тебе! А я не хотела, чтобы другие люди несли ответственность за тот выбор, который я сделала", – добавила она, отметив, что впервые открыла подробности своей личной жизни в книге "Женщина, у которой есть план", презентация которой недавно состоялась в Украине.

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Бизнес-вумен и эксперт в области финансовых технологий Алена Шевцова, по приглашению которой Мэй Маск и прилетела в Украину, рассказала, что захотела поделиться с украинскими женщинами историей Мэй Маск, как только узнала о ней. "Эта книга очень близка мне. Я даже плакала. Потому что с этими проблемами сталкиваются украинские женщины. И с того момента я решила, что сделаю все возможное, чтобы Мэй прилетела в Украину", – Алена Шевцова.

Мэй Маск – писательница, модель, дипломированный нутрициолог, мать троих детей – сыновей Илона, Кимберли (является владельцем ресторанного бизнеса) и дочери Тоски (режиссер и продюсер). Алена Шевцова - одна из самых известных и влиятельных женщин в fintech-индустрии Украины. В феврале 2020-го основанная ею МПС LEO получила валютную лицензию от НБУ, а летом 2021-го вошла в четверку крупнейших игроков украинского рынка денежных переводов. Набсоветом компании руководит третий президент Украины Виктор Ющенко.