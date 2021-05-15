Историки рассказали о тайнах и мифах ставки Гитлера под Винницей

Несмотря на то, что ставка Адольфа Гитлера Wehrwolf ("Верфольф") под Винницей является реальным местом, о ней еще во времена Второй мировой войны возникло много мифов, которые ничем не подкреплены в реальности. Главным из них является слух о якобы огромном подземном бункере, построенном специально для фюрера.

Впрочем, эта информация до сих пор не является ни подтвержденной, ни опровергнутой, пишет ВВС, ссылаясь на историков. Истинным фактом является лишь то, что Гитлер был в своем винницком логове. Однако все исследования советских времен об этом объекте, утверждают специалисты, вывезены в Москву и засекречены.

Военно-полевую ставку для лидера нацистов, который хотел быть ближе к войскам, начали строить в 1941 году. Строительство продолжалось в течение зимы. К работам привлекали как военнопленных и местных жителей, так и специализированные военные строительные батальоны и профильные немецкие компании.

К апрелю 1942 года тайный объект почти полностью завершили. Он получил название Wehrwolf, что переводится как "вооруженный волк". Суммарно фюрер провел там четыре месяца.

"Это была полевая временная ставка, она сооружалась только для подготовки и реализации Сталинградской битвы. Доказательством этому является хотя бы то, что строители провели водопровод, канализацию, сделали противопожарную систему, но централизованного отопления не было. Немцы не планировали оставаться здесь на зиму", – рассказал научный сотрудник комплекса Владимир Гереник.

Однако под Сталинградом все пошло не так, как планировалось, и поэтому оккупантам пришлось остаться под украинским городом на зимовку.

"Грелись, кто чем мог: кто печки ставил, кто буржуйки. Мы находим их остатки и фрагменты. Здания также возводили временные. На территории было 82 деревянных дома со сруба, а также официально три бомбоубежища. Ни разу ими никто не пользовался, фронт был далеко, в Виннице течение 1942 года война практически не ощущалась. Советское руководство и Сталин знали об объекте, но ни одной попытки его уничтожить ни делали", – добавил Гереник.

В Wehrwolf не было генералов или высокопоставленных лиц. На территории располагался аппарат Гитлера, персонал для обслуживания, а также беспрецедентные средства защиты и линии обороны.

Из пятикилометровой зоны вокруг выселили людей, по периметру установили многочисленные огневые точки, за небом следили зенитные комплексы, а на аэродроме рядом дежурили истребители.

Лидера Третьего Рейха охраняли бойцы элитной дивизии "Großdeutschland", которые имели на вооружении танки.

Легенда о масштабных подземных сооружениях в гитлеровской ставке возле Винницы появилась благодаря мемуарам немецкого врача Фердинанда Зауэрбруха. Он пробыл на тайном объекте всего одну ночь.

В своей книге, изданной после войны, он подробно рассказал о подземном бункере на ставке "Вервольф". Произведение, как рассказывает Владимир Гереник, впоследствии продали Голливуду и экранизировали.

"Так мир узнал о подземелье. Мы проверили, Зауэрбрух действительно был на ставке. Приезжал на день рождения своего приятеля. Всю ночь они пили, а утром медик покинул засекреченный объект. Логично возникает вопрос: если бункер существовал, то как в него мог попасть обычный гость? После огласки немецкие военные, которые выжили и в свое время служили в "Вервольфе", возмущались, в прессе выходили опровержения, но эта легенда родилась и подогревает к себе интерес до этого времени", – говорит Гереник.

Перед наступлением советских войск Гитлер приказал уничтожить ставку. В начале марта 1944 года все сооружения "Вервольфа" были взорваны и сожжены. Немцы имели достаточно времени, потому что наступление не только остановили перед Винницей, но и на время отбросили назад.

Уже после освобождения города территорию обследовали бойцы НКГБ. Начальник оперативной спецгруппы Глеб Рогатнев подготовил доклад "О результатах оперативного обследования бывшей ставки Гитлера у города Винницы". В ней может быть много ответов, но документ засекретили в российских архивах бывшего КГБ.

"В 90-х истории о бункере активно писала желтая пресса, а также выходили различные мемуары КГБистов. Писали басни, будто по ночам из-под земли выходили фашисты и все такое. Делалось это, на мой взгляд, ради заработка и тиражей. Реальных данных о бункер нет", – рассказал историк.

По его словам, он вместе с коллегами изучил все возможные документы, которые есть в Украине и Германии. Но единственный недоступный источник – это сводка Рогатнева. В 60-х годах из этого массивного документа, содержащего сотни страниц и фотографий, сделали короткую выжимку для работников контрразведки.

"Во время Холодной войны к Виннице был особый интерес иностранных спецслужб, так как вблизи города были большая ракетная армия и командный пункт. Нужно было противодействовать различным агентам, поэтому сотрудникам сделали материал для ознакомления. Благодаря этому сегодня мы имеем документальную основу для изучения", – пояснил Гереник.

Также существует карта-схема ставки, которую изобразил личный адъютант Гитлера Отто Гюнше. Однако после войны он более 20 лет провел в советских лагерях и находился под влиянием НКВД.

Поэтому, как объясняет эксперт, следует учитывать, что и документ Рогатнева, и карту Гюнше могли впоследствии менять.

"Доверия к этим источникам нет, а других тоже нет. Ситуацию со ставкой можно сравнить с исследованиями египетских пирамид – множество версий, гипотез, теорий, а достоверно ничего не известно", – сказал он.

В 1989 году под председательством Московского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе в "Вервольф" приехала исследовательская делегация.

Она состояла из представителей 14 высших учебных заведений Советского Союза. Возглавлял экспедицию, которая получила название проект "Гермес", профессор Леонтий Бобровников.

С помощью передового в то время оборудования, ученым удалось определить точные размеры ставки, а также выявить пустоты под землей. Однако ученые не могли точно определить их происхождение. Считалось, что это могут быть природные образования в граните. Впоследствии полевые работы завершили, результаты исследования вывезли в Москву, а доступ к ним закрыли.

Сегодня на территории бывшей полевой ставки Гитлера расположен Историко-мемориальный комплекс памяти жертв нацизма, который создали в 2011 году как отдельный филиал Винницкого областного краеведческого музея.

В 2019 году академик и директор Института прикладных проблем экологии, геофизики и геохимии Николай Якимчук выполнил по заказу учреждения новое исследование, подобно тому, которое проводили 30 лет назад.

Сначала провели аэроразведку и определили место, где фиксировалась пустота. Далее с помощью специальной аппаратуры выполнили приповерхностные исследования без проведения землекопных работ. Позднее в институте дали официальное заключение, что под землей, на глубине 2,5 метра расположено четырехэтажное рукотворное помещение.

Первые два этажа заполнены газом аргон и радон, а третий и четвертый требуют дополнительного изучения. Толщина верхней части около метра, межэтажные перекрытия – 50 сантиметров. "Что это именно за помещение – нам не известно", – утверждает Гереник.

Полноценные раскопки на "Вервольфе" должны быть безопасными. Однако коммуникации бывшей гитлеровской штаб-квартиры могут до сих пор выходить к реке Южный Буг, которая является основным источником воды для областного центра. Кроме того, в земле могут оставаться неразорвавшиеся снаряды и мины.

"Однозначно отрицать или утверждать, что на территории нет подземного бункера, нужно на основании чего-то. Выводов исследований, фактов, достоверных документов. По своему типу ставка принадлежала к "наземно-подземным", о подземелье во время допросов рассказывал начальник личной охраны Гитлера Ганс Раттенхубер, о каких-то пустотах на этой территории вспоминал также первый комендант послевоенной Винницы. Чтобы поставить точку в этом вопросе стоит изучать территории дальше, но все упирается в деньги", – заметил историк.

Со своей стороны директор Винницкого областного краеведческого музея Екатерина Высоцкая подтверждает, что денег на дальнейшие научные исследования у учреждения сейчас нет. Их ждали из областного бюджета, но потом началась пандемия.

"В связи с коронавирусом финансирование очень ограничили, а заработать самостоятельно мы также не можем, потому что в течение карантина были закрыты. Будем надеяться, что после улучшения ситуации, снова удастся вернуться к исследованию, потому что мы успели обследовать лишь незначительную территорию", – говорит она.

В 2013 году бельгийский историк-энтузиаст Мартин Богарт и киевлянин Андрей Швачко презентовали собственную книгу о "Вервольфе". В ее основе – материалы, созданные после изучения архивных документов, которые сохранились в Европе и США.

Известно, что ставку под Винницей строили три немецкие компании, одна из которых существует до сих пор. Авторы вместе анализировали отчеты о проделанной работе, которые вели педантичные немцы. В них указано, сколько было завезено щебня, использовано бетона на строительство трех бомбоубежищ.

Богарт и Швачко убеждают: если суммировать общее количество использованного строительного материала, то его никак не хватит на подземный бункер. Также любители обращают внимание на то, что не сохранилось ни одной фотографии из подземелья, хотя личный фотограф Вальтер Френц фиксировал каждый шаг фюрера даже на секретных объектах.

Как сообщал OBOZREVATEL, историк и публицист Марк Солонин убежден в том, что Гитлер был охвачен своими нелепыми идеями, а потому ему вряд ли удалось сбежать после падения его режима.

Напомним, ранее СМИ писали, что тело Гитлера перезахоранивали 10 раз и, наконец, сожгли. Окончательное упокоение фюрер нашел 5 апреля 1970 года, когда его останки упаковали в ящик от автоматов Калашникова и облили бензином.