Историк Кульчицкий: Путин превзошел Гитлера, рашизм страшнее нацизма. Интервью

Война России против Украины в полной мере показала, что такое рашизм, символом которого стала буква Z. Президент страны-агрессора Владимир Путин фактически ввел слившийся с геноцидом государственный террор. В этом диктатор превзошел даже Гитлера.

Сейчас украинцы и весь мир оказались в ситуации, которой в мире не было никогда. У крупнейшего преступника есть ядерное оружие, а его "СМИ" умеют профессионально промывать мозги. В то же время на немецкой базе Rammstein, где собрались на совещание 40 министров обороны-союзников Украины, фактически была создана альтернатива ООН, которая не в состоянии противостоять современному Гитлеру.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий.

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– Буква Z приобрела невероятную популярность в путинской России. Ее сравнивают с полусвастикой. Действительно ли здесь можно проводить параллели с нацистским символизмом?

– Я думаю, что здесь все объясняется очень просто, хотя существуют разные версии в интернете. Все это идет с 24 февраля, то есть с момента вторжения в Украину. Конечно, этого подтвердить никто не может, но я думаю, что это просто опознавательный знак для того, чтобы отличить "своих" от "не своих". Так же буквы V и O.

Букву Z иногда выкладывают из георгиевских лент. После 24 февраля она стала государственным мемом. Она используется на государственных сайтах – ею заменяют русскую букву З. Это свидетельствует об одобрении "спецоперации", как Путин называет эту войну. Это с одной стороны.

С другой стороны, немецкая страховая компания Zürich решила отказаться от логотипа, на котором буква Z вынесена отдельно и изображена на белом фоне, чтобы не солидаризироваться с государственным мемом России.

Верховная Рада Украины уже запретила использование этого символа, равно как и георгиевской ленты.

Но я не думаю, что Z связана со свастикой. Свастика – это идеологический мем. Гитлеровцы заимствовали этот символ из древнеиндийской мифологии. А тут это возникло случайно и связано только с обозначением то ли направления движения в конце февраля, когда буква наносилась на танки, на бронетранспортеры, или вообще "узнай своего" и "не стреляй в своего".

Причем здесь возникла уже и идеологическая борьба. Одни стирают эту букву, другие используют для всяческих критических высказываний. В РФ уже появилось наказание за шельмование этой буквы, потому что это якобы является актом неодобрения государственной политики Кремля.

– В России букву Z изображают уже и на футболках, и на сувенирах… Вы не видите признаков превращения России в неонацистское государство?

– Я думаю, что слово "нацизм" для России не подходит. Скорее, все-таки то, что там происходит, идеология и практика – это рашизм. Он во многом превосходит нацизм.

Гитлер создал свою политическую систему, экономическую. Россия унаследовала все это от Советского Союза. Но что касается идеологии, понятно, Путин полемизирует с Лениным, потому что тот, в отличие от Деникина или Колчака, признавал право наций на самоопределение – в карикатурном виде. Якобы оно признается на 100%, а на самом деле не признается и на 1%.

Я бы даже не называл эту идеологию путинской, потому что к ней приложили руку многие люди. Она была создана для того, чтобы осовременить дореволюционную русскую империалистическую идеологию. Причем в центре этой идеологии лежит поглощение "Великороссией" Украины и Беларуси.

Конечно, Гитлера боялись, но у него не было ядерного оружия. А в случае с Путиным только сейчас начинают искать какую-то альтернативу путинским угрозам применить ядерное оружие.

– Действительно, и раньше очень часто Путина сравнивали с Гитлером, что уж говорить об этом после вторжения России в Украину. В частности, сравнивают политику этих двух диктаторов. По вашему мнению, уместны ли здесь прямые параллели?

– Гитлеровская армия вторжения была немецкой профессиональной армией. В то же время на оккупированные территории он вводил Einsatzgruppen, так называемые айнзацгруппы, которые занимались уничтожением евреев, интеллигентов, политкомиссаров и т.д., то есть зачищали территорию от идеологического врага. Относительно остального населения особых репрессий не было. Просто население должно было помогать немецкой армии продовольствием и т.д.

А когда в Украину вторгается российская армия и начинаются такие вещи, как в Мариуполе, в Буче, в Ирпене… Понятно, что не все российские военные такие, это совершали какие-то выродки, но им это было позволено их командующими. Это тоже терроризм, государственный терроризм. Это элемент устрашения и покорения населения.

Государственный террор у Путина по сути слился с геноцидом. Этот геноцид происходит прямо сейчас на наших глазах. Сейчас это все документируется и будет представлено в Гааге.

Мы оказались в такой ситуации, которой никогда раньше не было за тысячу лет. Есть оружие, которое может уничтожить все человечество, и есть такие средства массовой информации, которые промывают мозги. И все это происходит при полном господстве смартфонов в руках каждого человека. Всё совершенно открыто и все можно увидеть.

Как на все это реагировать? Есть ООН, но она была адаптирована к ситуации середины прошлого века. Сейчас на наших глазах на встрече 40 министров обороны в Германии, в Рамштайне, зарождается новая организация. Что будет дальше, трудно сказать, но ясно одно: мы здесь не проиграем. Мы смогли выстоять первые два месяца и будем стоять дальше.