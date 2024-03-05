Истории украинских детей, вернувшихся после похищения в Россию, появились в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Они очутились на территории врага без родителей и друзей. Они – граждане Украины, которым еще не было 16 лет. Истории украинских детей, переживших незаконный вывоз в Россию, которых удалось вернуть домой Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал в отдельную коллекцию.

Вы найдете ее по ссылке.

Позади у Валерии – жизнь в оккупации на родной Луганщине, потом в Белгороде. Оттуда в Украину она пыталась сбежать трижды и только третья попытка принесла желаемый результат. На встречу с мамой девушка ждала полтора года. История Валерии по ссылке.

Из Изюма в краснодарский край "на отдых" россияне вывезли полсотни детей. Среди них были и Евгений с младшим братом. Срок пребывания в лагере все увеличивался и в какой-то момент родители поняли: детей просто украли. История Евгения по ссылке.

Алексей из Херсона так же попал "на отдых", откуда не вернулся вовремя. В одной из местных школ ему пришлось даже приступить к учебному году. Оказался в 7 классе вместо 9: русские считали, что он и другие дети неразвиты. История Алексея по ссылке.

Возвращение этих и других детей в Украину – колоссальная работа государства, неравнодушных профессионалов и волонтеров. Уже дома каждый такой ребенок нуждается в особом внимании. Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Офисом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека первым оказал комплексную помощь детям, которых удалось вернуть в Украину. Речь идет о психологической и физической реабилитации на смене "Блогера Кэмпа" в санатории на Закарпатье.

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