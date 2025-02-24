Истории несокрушимости: музей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова представил коллекцию к третьей годовщине войны

Три года назад – 24 февраля 2022 года – Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С первых дней полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова встал на защиту жизни гражданского населения.

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Фонд сосредоточил свою деятельность на всесторонней помощи пострадавшим от войны и по сей день, пока идет война, продолжает помогать самым уязвимым категориям населения. Фонд обеспечивает людей продуктами питания, медикаментами, оказывает психологическую поддержку, а также помощь в лечении и реабилитации после ранения взрослым и детям.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает и хранит истории мирных о войне в Украине. По случаю третьей годовщины начала полномасштабного вторжения Музей презентовал специальную коллекцию "Три года несокрушимости: истории украинцев, которым помог Фонд Рината Ахметова". В сборник вошли 20 историй людей, пострадавших от войны и получивших помощь от Фонда Рината Ахметова.

Коллекция доступна по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова продолжает свою миссию – собирать и хранить истории мирных жителей Украины, ставших жертвами или свидетелями войны. Архив Музея – крупнейшее в мире собрание живых историй о войне в Украине и насчитывает уже более 130 тысяч историй.

Рассказать свою историю можно на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.