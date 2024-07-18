"Истории из прошлого программируют будущее": магистр богословия Андрушков дал интервью музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова
Весной в рамках выставки Голоса Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова прошел цикл публичных интервью. Одним из гостей цикла был Андрей Андрушков, магистр богословия, военнослужащий ВСУ, преподаватель бизнес-школы Украинского католического университета и Украинской академии лидерства. Издание "Историческая правда" опубликовало полную версию этого разговора.
Вы можете прочитать ее по ссылке.
Также Фонд сделал видео этой беседы, которую вела Анастасия Платонова, культурная критик и куратор.
Разговор шел вокруг теологической оптики в контексте памяти. Также спикер затронул тему разнопланового документирования опытов войны, потому что это представляет картину реальности во всей полноте.
"Очень хорошо, что у нас есть много способов фиксации. У нас есть видео, у нас есть фото. Но есть много других видео и текстов, других свидетельств. Именно многогранность памяти и источников позволяет понять и докричаться. Для кого-то показания журналистов могут быть предвзятыми, но будет произносить детский дневник, "стороз" или другие вещи. Потому что память формирует будущее", – отмечает Андрей Андрушков.
По его мнению, память необходима для того, чтобы повторять примеры прошлого в сообществах. То, что мы считаем показательным, образцом, ценным для повторения. Кроме этого, память о действиях людей удерживает человека в общественном сознании и продолжает действия этого человека.
"Невозможно продолжать действия неизвестного солдата. Ибо кто это? Забрали на войну: "Погиб под Ржевом" или еще где-то, при штурме Берлина, всем братская могила. У нас же совсем другая, человекоцентрическая, жизнецентрическая культура чествования погибших – чествуем их жизнь", – говорит Андрей Андрушков.
Читайте полное интервью также на портале Музея "Голоса Мирных".
И ждите продолжения, ведь Музей готовит новый цикл культурологических событий.
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает и хранит крупнейшую в мире подборку свидетельств из первых уст о войне в Украине – это уже более 110 тысяч историй. Выставка Голоса, которую посетили более 5 тысяч человек, длилась три месяца в Музее истории города Киева, основываясь на живых рассказах, собранных Музеем "Голоса Мирных", и стремясь раскрыть глубину и силу историй украинцев о войне.
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