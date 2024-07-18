'Истории из прошлого программируют будущее': магистр богословия Андрушков дал интервью музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Весной в рамках выставки Голоса Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова прошел цикл публичных интервью. Одним из гостей цикла был Андрей Андрушков, магистр богословия, военнослужащий ВСУ, преподаватель бизнес-школы Украинского католического университета и Украинской академии лидерства. Издание "Историческая правда" опубликовало полную версию этого разговора.

Видео дня

Вы можете прочитать ее по ссылке.

Также Фонд сделал видео этой беседы, которую вела Анастасия Платонова, культурная критик и куратор.

Разговор шел вокруг теологической оптики в контексте памяти. Также спикер затронул тему разнопланового документирования опытов войны, потому что это представляет картину реальности во всей полноте.

"Очень хорошо, что у нас есть много способов фиксации. У нас есть видео, у нас есть фото. Но есть много других видео и текстов, других свидетельств. Именно многогранность памяти и источников позволяет понять и докричаться. Для кого-то показания журналистов могут быть предвзятыми, но будет произносить детский дневник, "стороз" или другие вещи. Потому что память формирует будущее", – отмечает Андрей Андрушков.

По его мнению, память необходима для того, чтобы повторять примеры прошлого в сообществах. То, что мы считаем показательным, образцом, ценным для повторения. Кроме этого, память о действиях людей удерживает человека в общественном сознании и продолжает действия этого человека.

"Невозможно продолжать действия неизвестного солдата. Ибо кто это? Забрали на войну: "Погиб под Ржевом" или еще где-то, при штурме Берлина, всем братская могила. У нас же совсем другая, человекоцентрическая, жизнецентрическая культура чествования погибших – чествуем их жизнь", – говорит Андрей Андрушков.

Читайте полное интервью также на портале Музея "Голоса Мирных".

И ждите продолжения, ведь Музей готовит новый цикл культурологических событий.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает и хранит крупнейшую в мире подборку свидетельств из первых уст о войне в Украине – это уже более 110 тысяч историй. Выставка Голоса, которую посетили более 5 тысяч человек, длилась три месяца в Музее истории города Киева, основываясь на живых рассказах, собранных Музеем "Голоса Мирных", и стремясь раскрыть глубину и силу историй украинцев о войне.

Следите за анонсами мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на портале Музея "Голоса Мирных".