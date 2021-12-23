Историческое событие: в Украине утвердили новую наградную систему для ВСУ с учетом военных условий. Фото

23 декабря в Украине заработала новая система наград Главнокомандующего Вооруженных сил нашей страны. Прежняя система не предусматривала вознаграждения бойцов в условиях реальных заслуг в вооруженных конфликтах

Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook. Это событие военачальник назвал настоящим историческим событием для страны.

"Я поддерживаю развитие национальной милитарной идентичности. Важно коренным образом менять наши войска, чтобы они полностью отличалось от противника и отвечали нашим историческим традициям и современным европейским подходам", – написал Залужный.

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Он также выразил благодарность разработчикам дизайна новых наград, которые предусматривают признание заслуг и героизма наших военных, проявленных в борьбе с российской агрессией. Среди них – Алексей Руденко, Василий Павлов, Виталий Гайдукевич и волонтерское движение "Новое войско".

Напомним, ранее сообщалось, кого наградил мэр Киева Виталий Кличко ко Дню местного самоуправления.