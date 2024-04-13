'Истоки. Путеводитель по украинским обычаям': в Украине запустили проект по популяризации народных традиций в бизнес-сообществе

Бюро социальных проектов Zagoriy Foundation запустило инициативу "Истоки. Путеводитель по украинским обычаям" – цифровой путеводитель, призванный помочь бизнесу интегрировать украинские традиции в корпоративную культуру. Первый выпуск путеводителя посвящен Пасхе и ключевым традициям его празднования в Украине.

Организаторы позиционируют путеводитель в качестве вспомогательного инструмента для владельцев компаний, HR, маркетологов и специалистов по коммуникациям. Отмечается, что "Истоки" были созданы для распространения украинских традиций в корпоративном секторе, развития идентичности компаний вокруг украинского естества и предоставления дополнительной просветительской функции бизнес-сообщества как формирующей взгляды значительного количества людей: клиентов и партнеров, собственных работников и их семей. Скачать бесплатный экземпляр можно по ссылке на сайте проекта .

Екатерина Загорий, соучредитель Zagoriy Foundation, подчеркнула роль корпоративной социальной ответственности в построении лучшего будущего для Украины.

"Мы поощряем бизнес исследовать и принимать свои украинские корни, а также развивать уникальную корпоративную культуру, основанную на этих традициях", - отметила она.

Первый выпуск путеводителя состоит из трех частей, первая из которых – подборка эссе этнографов, историков и фольклористов о традициях украинской Пасхи, праздничные блюда, одежда, песни и игры. Во второй части авторы предлагают сценарии совместных командных праздничных активностей в компаниях, которыми можно заниматься в семейном кругу. Третий раздел содержит список мастеров, ученых и бизнесов, к которым можно обратиться за дополнительной помощью для углубления в процесс интеграции традиций.

В создании выпуска приняли участие ученые из Центра фольклора и этнографии ННИ филологии КНУ имени Тараса Шевченко, а также независимые исследователи и популяризаторы украинской традиционной культуры, в том числе коммерческие проекты: этносалон "Мечты Марии", проект "Нетронутые" и Vintage Garage.

"Для большинства компаний уже привычно отмечать Хэллоуин, предоставлять скидки в Черную пятницу и т.д. А украинские праздники и традиции остаются будто за бортом, на "самостоятельное изучение" и домашнее использование. В то время, когда идентичность имеет первостепенное значение, очень важно возвращать себе свое, понимать, кто ты есть, бережно оберегать свои традиции, потому что они делают нас нами. И не позволяют сомневаться в собственной идентичности", – подчеркивают в Zagoriy Foundation.