'Истерики длились по три дня': певица Елена Тополя рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Для украинской певицы, композитора и автора песен Елены Тополи, известной ранее как Alyosha, полномасштабная война стала болезненным и тяжелым испытанием, изменившим жизнь и творчество. Ее откровенная история вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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В интервью Алексею Суханову, актеру, ведущему и посольству Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, артистка рассказала, что в первые дни полномасштабного вторжения выехала из Украины в США, спасая троих детей, и в конце лета 2023 года. Говорит: очень тяжело было покинуть страну и родных в такой трудный момент, поэтому она почувствовала, что должна вернуться.

"Когда я была в США, я могла держаться неделю после всех этих новостей, а потом у меня срыв: истерики, слезы, продолжавшиеся по три дня. Дети это видели, а я им не могла объяснить, почему я плачу. Это было очень тяжело", – признается певица.

Одним из самых тяжелых воспоминаний стали трагические события в Буче. Елена Тополь как раз готовилась выступать на благотворительном концерте, когда узнала о тех зверствах российских оккупантов. Вспоминает, что ей было невероятно трудно овладеть собой – от шока и боли сжималось горло, она даже не могла петь.

Теперь, вернувшись в Украину, певица чувствует, что может быть действительно полезна своей стране. Елена Тополь продолжает заниматься музыкой, создавая песни, поддерживающие боевой дух украинцев, дают надежду и веру в победу.

"Каждый из нас работает, выстраивает стратегию работы, достижений, вкладывает ресурсы, время, чтобы приблизить этот прекрасный день", – говорит Елена Тополя.

Смотрите историю певицы Елены Тополи.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Расскажите свою историю на портале Музея civilvoicesmuseum.org или по номеру горячей линии 0(800) 509 001.