Испытания или отдых: гороскоп на неделю до 2 февраля для всех знаков зодиака

Овны будут много работать, забыв об отдыхе. Тельцы наоборот смогут расслабиться.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 2 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Эта неделя может стать настоящим испытанием для вас, ведь работы будет много, причем не только за себя, но и за других. Вам придется взять на себя дополнительную нагрузку, и отказаться от этих обязанностей будет практически невозможно.

Телец

На этой неделе вы можете подарить себе заслуженный отдых. Ваша душа жаждет покоя и гармонии, поэтому вы можете позволить себе немного расслабиться, отойти от ежедневных забот и насладиться жизнью. Возможно, это будет путешествие в теплые края или время, проведенное на местном курорте.

Близнецы

Ваши финансовые дела на этой неделе начинают значительно улучшаться. Вы заметите, что деньги поступают не только от вашей основной деятельности, но и из других источников, например, от продажи недвижимости или бизнеса. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы заложить основу для стабильного дохода.

Рак

Эта неделя принесет изменения, которые могут вас застать врасплох. Если вы не готовы к самостоятельным шагам, обстоятельства все равно изменят ваш курс, заставляя отказаться от старого и принять новое. Это как разрушение старого ветхого дома, чтобы на его месте построить новый и более надежный.

Лев

На этой неделе вы будете чувствовать свободу и радость, будто после долгого периода ограничений вас наконец выпустили на волю. Вы наполнены энергией, и хочется сразу воплотить все свои мечты и наслаждаться жизнью в полной мере.

Дева

Вы почувствуете невероятный прилив энергии, который пробудит в вас желание активно действовать, учиться и исследовать мир. Вы стремитесь развиваться, открывать новые горизонты и достигать больше. Ваш энтузиазм и жажда знаний помогут вам приобрести новый опыт и достичь поставленных целей.

Весы

На этой неделе в ваших партнерских делах будет царить гармония. Если вы сейчас заключаете сделки, договариваетесь о сотрудничестве или распределяете взносы, дела пойдут в вашу пользу. Справедливость и баланс будут ключом к вашему успеху.

Скорпион

Неделя подарит вам настоящий водоворот чувств. Любовь охватит ваше сердце и мысли, делая вас самым счастливым человеком в мире. Вы почувствуете, как ваши самые сокровенные мечты и стремления воплощаются в жизнь. Это просто чудо, дарит крылья и вдохновляет на создание самых ярких моментов вместе с любимым человеком.

Стрелец

Ваша конкурентная борьба на этой неделе становится настоящим вызовом. Соперники могут быть сильными или хитрыми, но не стоит сдаваться. Даже если соревнования выглядят непростыми, каждый урок, который вы получите, станет для вас ценным опытом.

Козерог

На этой неделе вас может охватить легкая грусть и ностальгия. Вы пересматриваете свою жизнь, и кажется, что все вокруг теряет яркость. Это похоже на серую осеннюю погоду, которая затягивает душу воспоминаниями и размышлениями. Однако помните: даже в самые темные моменты можно найти свет, который приведет вас к новым перспективам.

Водолей

Ваша неделя будет полна радости и подъема. Вас ждут праздничные события, которые наполнят ваше сердце теплом. Даже простое общение с близкими, друзьями или единомышленниками станет для вас настоящим праздником.

Рыбы

На этой неделе ваше внимание будет сосредоточено на решении одной важной проблемы, которая давно не дает вам покоя. Вы получите все шансы найти ответ и в конце концов достичь результата. Ваши усилия принесут плоды, и вы почувствуете облегчение и удовлетворение.

Как сообщал OBOZ.UA, астролог Игорь Мехеда заявил, что 2025-й должен принести быстрые и неожиданные изменения Украине и всему миру. Это связано со всеми календарями древних культур, знакомых современному человечеству.