Испорченные овощи станут основанием для проверок воинских частей от Минобороны и Генштаба, – Кривошея

Скандальный поставщик продуктов для украинской армии ООО "Атомсервис" привозит в воинские части гнилые овощи. Теперь Министерство обороны и Генеральный штаб готовят проверку складов на предмет выявления некачественной продукции и забора соответствующих образцов для проведения исследований.

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Об этом сообщил бывший народный депутат, а ныне член общественного антикоррупционного совета при Минобороны Геннадий Кривошея на своей странице в Facebook.

По его словам, в случае выявления грубых нарушений он потребует штрафных санкций и расторжения контракта.

"На днях мне поступила информация, что в одну из воинских частей, которая расположена на передовой, привезли гнилые (плесень) овощи, именно так – гнилые, но "свежие" овощи. Приблизительный вес – почти полтонны гнилых помидоров и баклажанов. Сначала в это было трудно поверить, ведь это не просто грубое нарушение условий договора, это издевательство над военными, защищающими нашу страну! Тем более сезонные товары, которых сейчас у нас в изобилии, и поставщик везет такую гниль? Стыд и позор! Спросите, кто является этим поставщиком? Этим поставщиком оказалась компания ООО "Атомсервис", – отметил Кривошея.

Также общественный деятель добавил, что компания ООО "Атомсервис" – лидер по поставке продуктов для ВСУ уже несколько лет, но позволяет себе столь грубые нарушения.

"И это только один адрес доставки. Интересно, что поставляли в другие в/ч? Необходимо также проверить! Соответствующие подразделения Минобороны и ГШ готовят большую проверку многих складов на предмет выявления некачественной продукции и забора соответствующих образцов для проведения соответствующих исследований. Если факты соответствующих нарушений будут подтверждены в других частях, а результаты исследований будут неудовлетворительными, то это должно стать не только уплатой штрафных санкций, но и основанием для расторжения соответствующего договора с поставщиком и возможного привлечения его к ответственности", – подытожил Геннадий Кривошея.