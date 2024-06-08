Используйте травы: Минздрав попросил производителей добавлять меньше соли в хлеб

Количество натрия, который украинцы употребляют преимущественно в виде пищевой соли, негативно влияет на общий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому медики призывают украинских производителей хлеба снизить количество соли в хлебе и хлебобулочных изделиях.

Соответствующий призыв сделало Министерство здравоохранения. Предлагается "постепенно сокращать содержание соли" в хлебобулочных изделиях до уровня не более 0,9 г на 100 г.

Глава министерства Виктор Ляшко, ссылаясь на введенную супругой президента реформу школьного питания, отметил, что в учебных заведениях уже сейчас потребляют хлеб с содержанием соли не более 0,45 г на 100 г. Однако важно, чтобы возможность питаться более здорово была не только в школе, считает он.

"Каждый украинец потребляет около 250 г хлеба в сутки. Содержание соли в большинстве разновидностей хлеба колеблется от 1,07 до 1,7 г на 100 г. Это означает, что один кусок хлеба в 30-40 г может содержать до 0,68 г соли", – объяснили в ведомстве.

По данным Национального исследования STEPS, в котором изучалась распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний в Украине, украинцы в среднем потребляют около 12,6 г соли в сутки. ВОЗ рекомендует, чтобы суточная норма не превышала 5 г. То есть украинцы ежедневно превышают потребление соли более чем в 2,5 раза.

В свою очередь медики предложили производителям улучшить вкус выпечки за счет "трав и специй или даже ферментированных продуктов".

Как писал OBOZ.UA, соль всегда считалась вредной для здоровья сердечно-сосудистой системы. Чтобы избежать гипертонии и болезни сердца, нам часто советуют соблюдать диету с низким содержанием натрия. Однако для уменьшения риска сердечных осложнений может и не потребоваться значительное сокращение потребления натрия.

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