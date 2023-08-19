Испанские инструкторы провели украинских воинов под крики 'Слава Украине!'. Видео

Испанские военные трогательно простились с защитниками Украины, которые проходили обучение в стране. Они провели украинских воинов под крики "Слава Украине!"

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В сеть попало трогательное видео момента. Как видно на кадрах ролика, испанцы не умерили эмоций, прощаясь с коллегами. Затем они выстроились вдоль дороги и под крики "Слава Украине!" жали руки и обнимались с украинцами.

Стоит отметить, что в июле Испания отправила Украине очередную партию военной помощи. В нее вошли четыре танка Leopard 2A4, бронемашины, грузовики и другие транспортные средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Испания присоединится к долгосрочным гарантиям безопасности для Украины, о которых на саммите НАТО в Вильнюсе объявили страны G7 – Япония, Германия, Британия, США, Канада, Франция и Италия. Они предусматривают долгосрочную помощь в нашей стране для отражения агрессии РФ.

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