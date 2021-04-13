"Искренний до смешного и безбашенно смелый": ветеран АТО рассказала о погибшем на Донбассе воине

Погибший на Донбассе 12 апреля воин 10 горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Ярослав Карлийчук (Малый) защищал Родину с 2016 года и даже перенес тяжелое ранение.

Воспоминаниями о нем поделилась ветеран АТО, блогер Елена Белозерская на своей странице в Facebook. По ее словам, у молодого 24-летнего защитника осталась жена и маленький сын.

"Простой классный парень из Черновицкой области, невысокого роста, искренний иногда до смешного, добрый и безбашенно смелый. Помню его 20-летним почти ребенком, под Марьинкой, летом 2016-го. С тех пор не виделись, но списывались и созванивались время от времени. Он решил для себя быть профессиональным военным – всю жизнь, до пенсии, служить в армии. Успел прочитать мою книгу, где он один из героев. Когда я недавно просила у вас маскировочные сетки – просила для него. Надеюсь, ребята хорошо отплатят за него. Сил Елене. Здоровье и судьбы их сыночку", – написала она.

В обнародованном отрывке книги Белозерская рассказала, что когда познакомилась с Карлийчуком, он был самый младший на позиции – всего 20 лет.

"Ничего не боится – ни противника, ни начальства. Из-за страшной жары, несмотря на регулярные втыки, ходит и воюет в одних трусах", – писала она.

Ярослав Карлийчук (крайний слева) в 2016 году был самым младшим на своей позиции Facebook Елены Белозерской

Кроме того, из сюжета становится известно, что парню однажды удалось избежать гибели от снайперской пули, которая залетела в бойницу, едва не задев его. Однако, к сожалению, 12 апреля, именно вражеский снайпер забрал жизнь у юного защитника под Шумами.

Еще одно потрясение, которое пришлось пережить Карлийчуку, – это потеря друга на фронте лишь через три месяца после начала службы, пишет Белозерская. После этого он мечтал взять в плен хотя бы одного российского террориста.

"А добрый же ребенок ... Будучи самым молодым, огрызаясь для порядка на замечания старших, трогательно заботится обо всех, кто рядом. Не прерываю. Нотаций не читаю. Просто язык не поворачивается... Позже, когда меня уже не будет на Марьинке, он выйдет, как всегда, ночью стрелять из РПГ, и здесь его неопытный товарищ, открыв огонь трассерами, демаскирует обоих. Малый будет серьезно ранен, но выздоровеет и вернется в строй", – писала о Герое в своей книге "Дневник нелегального солдата" ветеран.

Как сообщал OBOZREVATEL: