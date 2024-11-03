Ирландия для ирландцев, украинцам здесь тяжело. История беженки Карины о жизни на Изумрудном острове

Карина убегала из Украины от войны и от отчаяния. Как только закончилась реабилитация маленькой дочери, имеющей нарушение слуха, женщина столкнулась с онкологией, а затем началось широкомасштабное вторжение и произошел рецидив. Она взяла детей и поехала куда глаза глядят. Карина рассказала OBOZ.UA, как оказалась в Ирландии, как продолжает борьбу с онкологией в чужой стране и почему планирует вернуться в Украину.

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В нашей семье было три войны

Первая война была с миром глухоты. У меня родилась дочь с нарушением слуха, она не слышала вообще. Семь лет назад ей сделали операцию, после которой была долгая реабилитация, и эту войну мы выиграли. Вторая война началась буквально через несколько лет – у меня обнаружили онкологию. Свой путь борьбы я начала в Украине осенью 2020 года. И третья война, выпавшая на нашу судьбу, – широкомасштабное вторжение россиян.

Мы живем в Харьковской области, в небольшом поселке энергетиков Слобожанское возле Змиевской ТЭС. Мой муж проработал на ТЭС 30 лет. А когда в феврале 2022 года россияне начали нас обстреливать, мне было очень страшно – мы зависим от наличия электроэнергии и я испугалась, что мой ребенок просто не будет слышать, что я не смогу зарядить батарейки для слухового аппарата.

23 февраля 2022 года, прямо перед войной, у меня случился рецидив. Я нащупала образование, которое меня беспокоило. Но возможности уехать мы не находили. В тот момент часть Харьковщины была оккупирована, мосты взорваны, онкоцентр разбомбили и все врачи уехали. К тому же финансы даже на элементарные нужды нужно было искать – я на работе на простое, мужу очень существенно порезали зарплату, станция "доживала".

В Харьков, в только что вновь открывшийся радиологический центр, я там была чуть ли не первая пациентка, доехала в мае. Там мне подтвердили рецидив. Поехала к своему врачу в Киев, куда она ненадолго вернулась из Германии. Меня прооперировали. Назначили иммунотерапию, что очень дорого, особенно для нас, почти без денег и так, а еще истощенные предыдущим лечением онкологии и реабилитацией дочери. Мы сидели как у разбитого корыта, с какой стороны ни посмотришь – шансов нет. И мы просто уехали.

Взяла детей и просто поехала куда-то

Муж продолжал работать на станции, считая, что нельзя оставлять людей без света, понимал как никто, насколько важна энергетика. Он остался тогда в Украине, хотя мог сразу же уехать с нами, так как ребенок с инвалидностью.

Я взяла дочь и сына – и мы просто уехали. Было важно пересечь границу, дальше думала о Германии, там были знакомые. Но Германия – это только через лагерь, а я снова впадала в панику при мысли, что из-за условий и количества людей не смогу зарядить аккумуляторы на аппарате дочери. И случайно списалась в одной из групп с девушкой, у которой ребенок также с нарушением слуха, она на тот момент жила в Ирландии. Она мне рассказала об условиях там. В тот момент ирландцы открыли для украинцев свои дома, свою страну. И мы решили ехать в Ирландию.

Они предоставили максимально комфортные условия. Да, жилье здесь плохое, жилищный кризис у них давно, еще до начала войны в Украине. Когда мы приехали, нас поселили в социальное жилье, когда-то это был дом престарелых, но в центре Дублина. Здесь живет 150-200 украинцев, часть из них мигрирует – кто выезжает, кто заезжает.

В этом социальном жилье в центре Дублина мы живем уже 2 года и 4 месяца. Мне очень удобно: госпиталь, куда я вынуждена ходить как на работу, максимально близко. Моя история с онкологией не очень утешительная: постоянные рецидивы, каждые три месяца меняют лечение, потому что оно не помогает. Метастазы продолжают увеличиваться в разных органах.

Детям в Ирландии максимально комфортно

Старшему сыну 20 лет, когда мы приехали, он сразу же начал работать в пекарне и параллельно учился онлайн в политехническом университете в Украине. Ирландия развитая и социальная страна, и здесь, если ты хочешь иметь немного больше, нужно иметь образование. Они предоставили украинцам возможность учиться. Можно поступать в университеты, но здесь есть множество курсов, как наши техникум или колледж. В зависимости от специальности они могут длиться год или два.

Мой сын окончил курс "английский плюс IT", который длился год. Он хочет заниматься логистикой, но надо с чего-то начинать. Сейчас должен приступить к работе – красить самолеты. В Ирландии очень хорошо развит и работает, так сказать, институт репутации. Тебя должны знать и отзывы должны быть хорошими, обязательно должны быть рекомендации, они играют немаловажную роль при устройстве на работу.

Когда приехали, дочь пошла в общую школу, по возрасту, в первый класс. Школа отличная, здесь подход к обучению очень отличается от украинского, в центре учебного процесса ребенок, чтобы ему было комфортно и интересно. И хотя она испытывает проблемы со слухом, в свободной среде ей трудно, почти ничего не понимала на английском, из школы возвращалась счастливая и глаза светились. Потому что вся их система – об уважении к ребенку. Но здесь работают и правила, это не бесконечная игра, не шалтай-болтай: они ходят в форме, выполняют задания – и при этом счастливы. Их подход базируется на этом: если ребенок счастлив, он будет открыт для освоения знаний.

Сейчас я перевела дочь в специализированную школу для детей с нарушением слуха. Она очень хорошо реабилитирована на украинском, но на английском ей тяжело. Я учила немецкий, поэтому английский на том уровне, чтобы помочь ребенку с учебой, просто не знаю. Конечно же, мы выполняли домашние задания, но это было тяжело. В специализированной школе – индивидуальный подход, на восемь детей два учителя, они, пока ребенок не поймет, повторяют и останавливаются. А это очень важно для развития ребенка.

Ассоциация украинцев в Ирландии открыла здесь украинскую школу. Сюда я дочь также вожу, мы просто учим украинский для себя.

Супруг работает, приехал после того, как на станцию был прилет и она была разрушена. Работы не было, он просто ходил туда на дежурство, за это почти не платили, желания сидеть в холодном доме без света также не было, да и семья должна быть вместе. То есть вся наша стойкость – мы все же надеялись, что война скоро закончится, – таяла. Я настояла, чтобы муж приехал к нам. И даже тогда мы думали, что он приедет на несколько месяцев и уже наконец все закончится и мы вернемся. Но ведь произошло не так, как думалось, и имеем такую картину.

Я верю, что Украина восстановится

Когда мы ехали в Ирландию, об этой стране я почти ничего не знала, только то, что это Изумрудный остров со столицей Дублин. А оказалось, что это прекрасная страна с прекрасными людьми, к тому же история Ирландии очень похожа на нашу. Они боролись за независимость, пережили голод, ирландский язык почти исчез. С соседями им все же повезло больше, чем нам, за 100 лет они более-менее нашли с британцами общий язык. Но не любят Великобританию. Британского флага вы здесь не увидите, это было бы равнозначно тому, если бы у нас вывесили российский – реакция будет такой же.

Эта страна классная, прикольная, отличная. Но Ирландия для ирландцев, украинцам здесь очень тяжело. За все время, что я здесь, ни разу не ездила домой. И эти флешбэки – просыпаешься и чувствуешь запах яблок или абрикосов, как в детстве. Здесь такого нет, все по-другому – другой климат, совсем другая страна. Это тяжело, мне тяжело. И к тому же нужно по максимуму пытаться выжить, в своей борьбе с онкологией, а это все усложняет. Ирландцы молодцы, они спасли мою жизнь уже несколько раз.

Мне нравится Ирландия, но всем сердцем, как маму, я люблю Украину, и мы вернемся, как только будут благоприятные для этого условия. Дома есть жилье, мы неплохо жили в Украине. Я понимаю, что сейчас совсем не та ситуация.

Я все прекрасно понимаю, но если хотя бы немного приблизится к завершению, когда будет ясно, что война закончилась, мы надеемся вернуться. В наших сердцах живет эта вера. И пусть ту станцию не восстановят, главное, чтобы закончились боевые действия, а работа найдется, не одна, так другая. Я верю, что Украина восстановится. Я верю в потенциал нашей страны, верю, что все будет хорошо. Просто не сразу. Например, в Ирландии еще тридцать лет назад на кобылах ездили по городу, а сейчас такой экономический рывок.