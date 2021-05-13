Ипотека может дать +1-2% ВВП и создать более 100 тысяч рабочих мест за несколько лет, – Коваль

Развитие ипотеки может дать эффект +1-2% роста ВВП в течение нескольких лет. Кроме того, это может создать более ста тысяч новых рабочих мест.

Об этом во время Второго ипотечного форума рассказал Алексей Коваль, руководитель проектов Perfect Group. Он отметил, что запуск ипотеки под 7% стал эффективным первым шагом для развития отрасли.

"В некоторых банках объемы выданных ипотек уже увеличились более чем в два раза. Конечно, это также эффект низкой базы, однако в целом такая динамика свидетельствует о наличии огромного спроса. По нашим оценкам, в течение нескольких лет благодаря мультипликатору строительства, масштабное ипотечное кредитование может дать эффект +1-2% к росту ВВП, создав дополнительно более 100 тысяч рабочих мест", – поделился Коваль.

По словам руководителя проектов Perfect Group, проведение форумов для дискуссии между представителями власти, застройщиков, банков и независимых экспертов рынка недвижимости – это хороший инструмент взаимодействия, необходимое на старте программы.

"Мы выступили одними из партнеров Второго ипотечного форума, поскольку остро понимаем важность делиться обратной связью на старте такой важной инициативы. Программа ипотеки под 7% может стать пилотным проектом для запуска полноценного ипотечного рынка в Украине. Однако дальше все зависит от качества коммуникации между различными участниками этого процесса, который должен проходить быстро, эффективно и открыто. Вот почему по нашему мнению именно формат форума является продуктивным способом наладить такое общение", – отметил эксперт.

В форуме приняли участие глава Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства при президенте Украины, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции, глава Совета Фонда развития предпринимательства Юрий Драганчук, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов, заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская, народный депутат Украины Анна Бондарь, член Совета Национального банка Украины Василий Фурман, глава правления Государственного ипотечного учреждения, Егор Притула, глава правления Государственного специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" Сергей Комнатный, исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон, заместитель директора – руководитель ГУ "Офис администрирования проектов международного финансового сотрудничества", Уполномоченное лицо Фонда развития предпринимательства Валерий Майборода, представители крупных девелоперских компаний, банков и эксперты рынка недвижимости.

Также во время форума состоялось обсуждение ключевых вопросов подготовки Меморандума о совместных намерений между представителями властных институтов (НБУ, Минфин, Комитет ВР, Фонд развития предпринимательства, Укрфинжилье, Госмолодежьжилье) и бизнеса.

Напомним, в Украине с 1 марта заработала государственная программа "Доступная ипотека 7%". По условиям программы, объектом ипотеки может выступать квартира или частный дом.

Максимальная стоимость объекта – 2,5 млн грн, при этом предельная сумма ипотеки составляет 2 млн грн. Кредит предоставляется на срок до 20 лет. Первый минимальный взнос составляет 15%, а ипотечная ставка составляет 7%.