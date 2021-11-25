В ноябре 2021 года инвесторы ЖК Solar City провели предупредительный митинг под Офисом Президента Украины с требованием выполнить обещание, данное им 12 декабря 2019 года. Более 1000 членов семей, вложившихся в долгострой, собрались на Банковой, чтобы напомнить гаранту Конституции о своей проблеме и о его заверениях в благополучном ее разрешении.

Вложить все средства в новое жилье и остаться у разбитого корыта – то, с чем столкнулись инвесторы ЖК Солар сити (Киев, Святошинская площадь, 1). Построить современный жилищный комплекс должна была компания Укрбуд, однако до сих пор он числится в недостроях Киева. Инвесторы убеждены, что чиновники намеренно затягивают процесс возобновления стройки, не выполняют указания руководства страны, а также имеет место лоббирование чьих-то корыстных интересов. Люди, вложившие средства в объект недвижимости, неоднократно обращались к органам власти и проводили митинги, но по непонятным причинам их просьбу достроить ЖК Solar city практически игнорируют.

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Возмущенные вкладчики обращались и к Президенту Украины, в результате чего он 12 декабря 2019 года публично пообещал, что все комплексы Укрбуд будут достроены компанией Киевгорстрой. Несмотря на заверения гаранта, на сегодняшний день ЖК Solar City – единственный объект, который Киевгорстрой не принял.

Данная ситуация связанна с тем, что Солар сити должен был возводиться на земельном участке, предоставленном в аренду заказчику стройки ЗАТ "МЖК" "Академмистечко". Акционерное общество, в свою очередь, с 2009 года находится в процедуре банкротства, а с 2013 года на нем проводится санация. Арбитражный управляющий, руководящий предприятием в предыдущие годы, возобновить строительство не смог и нового инвестора-застройщика якобы не нашел. В силу этих обстоятельств в январе 2020 года представителями местной власти была инициирована замена арбитражного управляющего, которая растянулась на 1,5 года.

Для решения проблемного вопроса необходимо утверждение изменений в план санации и подписание договора между заказчиком ЗАТ "МЖК" "Академмистечко" и застройщиком Киевгорстрой. Однако, учитывая полуторагодичный период назначения нового арбитражного управляющего, этого так и не произошло.

Несмотря на многочисленные обращения людей в разнообразные инстанции, встречи с представителями городской администрации и депутатами, инвесторы получают лишь отписки, а проблема остается нерешенной.

Кроме того, 19 октября 2021 года была проведена встреча инвесторов с представителями Киевгорстроя, где обсуждался ЖК Solar city. Участникам стало известно, что новоизбранный арбитражный управляющий ЗАТ "МЖК" "Академмистечко" заявил дополнительные требования к застройщику, в силу которых затраты увеличиваются в несколько раз, что делает проект для застройщика убыточным, и он не сможет принять объект на таких условиях.

Люди возмущены, ведь согласно распоряжению руководства государства, в 2019-2020 годах все недострои Укрбуд должны быть приняты на тех же условиях, что и для предыдущего застройщика, а также без ухудшения условий для нового застройщика и инвесторов.

В связи с невозможностью решить многолетнюю проблему, вкладчикам в недостроенную недвижимость не остается ничего другого, как переходить к решительным действиям.

Наши сограждане верят, что их мечта о собственных квадратных метрах скоро станет реальностью, а многолетние скитания по съемному жилью – останутся в прошлом.