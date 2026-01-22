'Инвесторы ждут правил игры': Тарасов в Давосе рассказал США о давлении на бизнес в Украине

Во время Всемирного экономического форума в Давосе Сергей Тарасов провел встречи в USA House с американскими конгрессменами, правозащитниками, инвесторами и представителями Американской торговой палаты.

В комментарии ТСН Тарасов заявил:

"США и Европа видят Украину как страну с большим инвестиционным потенциалом после войны. Но этот потенциал не будет реализован, если государство не прекратит давление на легальный бизнес".

Он добавил, что открыто проинформировал американских партнеров о собственном деле:

"Я прямо сказал конгрессменам и правозащитникам: я готов защищать свои права в суде и уверен, что имею достаточно доказательств своей правоты. Я передал все материалы и факты, которые подтверждают давление правоохранительных органов на мой бизнес".

По словам Тарасова, американская сторона пообещала изучить предоставленные материалы, вернуться с ответом и рассматривает возможность визита в Украину.