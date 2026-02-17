'Интерпайп' Пинчука показал, как работает на практике принцип 'равный – равному'

Представители Интерпайп Виктора Пинчука поделились опытом во время годовщины сообщества бизнесов, дружественных к ветеранам. В компании работает патронатная служба — специальное подразделение, которое занимается мобилизованными и демобилизованными работниками, а также семьями погибших, пропавших без вести и пленных. Именно такой подход обеспечивает успешную реинтеграцию военнослужащих.

"Когда в 2022 году к нам вернулись первые ветераны полномасштабного вторжения, мы фактически не имели опыта системной работы. Но Интерпайп сопровождал каждого с первого дня службы: помогал техникой, амуницией, поддерживал во время ранений. С этими людьми мы выстроили доверие и честную обратную связь. Политику реинтеграции ветеранов мы фактически создали вместе — с учетом нашей промышленной специфики и реалий прифронтового региона. И ежедневно продолжаем ее совершенствовать и развивать", — рассказала директор по коммуникациям и куратор Патронатной службы Интерпайпа Людмила Новак.

Создание сообщества бизнесов, дружественных к ветеранам, инициировала медиакомпания Starlight Media при экспертной поддержке Veteran Hub. За год сообщество объединило более 110 украинских компаний из разных отраслей.

В мероприятии приняли участие более 1200 участников и участниц — представители частного и государственного секторов, общественных организаций, международные партнеры, а также сотни ветеранов и ветеранок. Говорили о том, что важно для ветеранов, как меняются компании вместе с людьми, которые возвращаются с войны, о самых успешных практиках и о том, что пока не удается. Каждый бизнес сейчас нарабатывает собственный опыт в сфере реинтеграции, и делиться им чрезвычайно важно.

Отдельно затронули тему практической реализации принципа "равный — равному". В команды Интерпайп выступал также Дмитрий Зайченко — ветеран войны и один из шести координаторов Патронатной службы компании. Уже год он работает с мобилизованными работниками и ветеранами, сейчас сопровождает более двухсот военных. В выходные Дмитрий тренирует ветеранскую команду по гребле на ялах — это еще один способ поддержки и возвращения к гражданской жизни после службы.

Собственный опыт службы помогает ему говорить с военными на одном языке, понимать потребности защитников и ветеранов и замечать то, о чем не всегда говорят вслух. Во время выступления Дмитрий отметил важность своевременной и адресной поддержки. По его словам, во время службы ему самому не хватало подобной системной помощи. Модель адресной поддержки, которую практикует Интерпайп, сложная в реализации, особенно когда под патронатом компании находится полторы тысячи человек. Впрочем, лучшей пока не существует, считают в компании.

"Я постоянно с ними на связи — и с бойцами, и с ветеранами. Телефон всегда рядом: вдруг кому-то что-то нужно. Запросы разные — детекторы дронов, РЭБы, транспорт, антидронные сетки. Из-за активного использования FPV-дронов таких обращений стало значительно больше. Моя задача как бывшего боевого медика — сделать все возможное, чтобы у бойцов было больше шансов выжить и вернуться домой с минимальными ранениями", — рассказал Дмитрий.

В Интерпайп убеждены: общество должно научиться правильно коммуницировать с ветеранами. Их будет много — фактически в каждом дворе, в каждом подъезде будет жить ветеран. Это обычные люди, которым нужно время для адаптации после службы. В то же время это люди с уникальным опытом: на передовой они первыми работают с новой техникой и разработками, быстро учатся и принимают решения. Это сильные, умные и нужные обществу люди.