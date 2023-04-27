Инклюзия и память: в Киеве представили идеи молодежи по восстановлению разрушенных локаций

В Киеве представили проекты восстановления для разрушенных войной локаций в трех украинских городах. Все работы были созданы девушками 15-22 лет – участниками образовательного курса "Урбанистика", который общественная организация STEM is FEM реализовала в рамках программы USAID "Мечтаем и действуем" в партнерстве с IREX.

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В течение четырех месяцев 50 девушек изучали основы градостроительства и архитектуры. Параллельно с этим под кураторством украинских урбанисток участницы курса разрабатывали собственные проекты для восстановления трех общественных мест: привокзальной площади в Тростянце, городского парка в Ичне и территории вокруг районного Дома культуры в Ахтырке. Лучшие работы девушек будут доработаны командой экспертов и предложены местным гомадам для реализации.

Авторы десяти лучших проектов получили ноутбуки, являющиеся частью глобальной программы поддержки украинцев от HР и Microsoft. А немецкий Благотворительный фонд поддержки строительной отрасли Эбергарда Шока предоставил девушкам из команды, выигравшей гран-при, стипендии в размере 1500€ для каждой.

Во время церемонии награждения состоялись две панельные дискуссии по темам инклюзивности украинских пространств и привлечению молодежи к процессу восстановления Украины. Участие в обсуждениях приняли представители и представительницы ООН Женщины, Агентства США по международному развитию (USAID) и программы "Мечтаем и действуем", коммуникационной компании TRUMAN, Посольства Республики Польша в Украине, Министерства цифровой трансформации и Министерства молодежи и спорта. Мероприятие также посетили заместитель городского председателя Тростянца Максим Синявин, Ичнянский городской голова Елена Бутурлим и начальница отдела культуры туризма молодежи и спорта Ахтырского района Татьяна Барченко.Также присутствовавшие на события могли рассмотреть 3D-модели проектов девушек.

"Сейчас на Балканах молодые люди обычно пытаются уехать в западные страны. И они уезжают. Мы теряем молодой потенциал. И мы должны сделать все возможное, чтобы этого не произошло в Украине. Потому что именно это и произойдет, если этих молодых людей не вовлекать в восстановления страны и принятия решений так, как это делает проект STEM is FEM", – поделилась руководительница по вопросам гуманитарных программ в ООН Женщины в Украине Флора Мацуля, которая сама родом из Косово.

"USAID и дальше продолжает поддерживать и расширять возможности украинских женщин в восстановительных процессах, которые стали необходимыми в результате начавшейся Россией жестокой войны. Партнерство USAID и STEM is FEM четко иллюстрирует это обязательство. Вместе мы помогаем украинским женщинам разрушать гендерные стереотипы и готовить молодых украинок успешно работать в тех секторах, которые критически важны для восстановления экономики Украины", – подчеркнул в своей речи Марк Эллингштад, директор отдела содействия развитию демократии и управления USAID в Украине.

"Уже сейчас нам необходимо задуматься над тем, как восстанавливать разрушенные города. Представлены итоги курса "Урбанистика" – для улучшения качества жизни наших граждан и создания устойчивой, безопасной и комфортной для всех городской среды", – подчеркнул в видеосклонении к собравшимся на события Сергей Токарев , инициатор STEM is FEM и основатель Roosh.

Вскоре лучшие проекты участниц образовательного курса "Урбанистика" доработают профессионалы и после этого будут предложены местным общинам для реализации. Саму же Урбанистику трансформируют в видеокурс, который смогут просмотреть все желающие. Следить за активностями, связанными с проектом, можно в соцсетях STEM is FEM – Instagram и Facebook.

Проект образовательный курс "Урбанистика" воплощается в рамках программы "Мечтаем и действуем" внедряется при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и выполняется IREX в партнерстве с Строим Украину вместе (БУР), Центром "Развитие корпоративной социальной ответственности" (CSR Ukraine ), Making Cents International (MCI), Международным республиканским институтом (IRI) и Zinc Network.