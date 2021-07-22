Инклюзивно-ресурсные центры в Украине отныне будут предоставлять услуги детям от рождения

Правительство утвердило новую редакцию Положения об инклюзивно-ресурсных центрах, которое приближает работу украинских ИРЦ к европейским стандартам безбарьерности и делает их услуги еще более доступными для детей и родителей. Как сообщает Министерство образования и науки, соответствующее решение было принято в исполнение Нацстратегии безбарьерности, разработанной в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской.

Новая редакция Положения направлена на улучшение услуг по определению и удовлетворению особых образовательных потребностей детей.

Среди ключевых изменений, которые почувствуют на себе получатели услуг:

обращаться в ИРЦ теперь смогут родители детей от рождения, а также молодые люди в возрасте от 18 лет, если у них возникают особые образовательные потребности (ранее центры занимались детьми в возрасте от 2 до 18 лет);

Видео дня

услуги по определению особых образовательных потребностей станут доступными для детей и родителей еще и потому, что новым документом предусмотрено создание филиалов ИРЦ и мобильных ИРЦ;

появятся новые диагностические инструменты для поддержки детей, испытывающих трудности в обучении;

будут введены международные подходы к определению категорий (типов) образовательных трудностей у лиц с особыми образовательными потребностями.

Изменения, которые коснутся работников ИРЦ:

увеличится вознаграждение за труд: с 1 января 2022 педагогическим работникам центров установлены надбавки в размере не менее 25% должностного оклада;

продолжительность рабочей недели педагогов ИРЦ сократится на 4 часа – до 36 ч / неделю, к тому же отменена норма о педагогической нагрузки – 18 ч / неделю.

Новой редакции Положения также ужесточены требования по соблюдению безбарьерности помещений и зданий ИРЦ.

Соответствующие изменения в работе центров были разработаны Министерством образования и науки с привлечением практиков, ученых, общественных организаций, с учетом рекомендаций Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, родителей, общественности и международных экспертов, в частности из Израиля, Польши, Латвии, Молдовы и другие.

Совершенствование работы ИРЦ предусмотрено флагманским проектом "Школьное образование для всех". Он входит в План мероприятий по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, разработанной в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской. Всего План мероприятий включает более 250 проектов, которые были наработаны 15 министерствами.

Развитие сети ИРЦ в Украине стартовало еще в 2017 году. Она формируется для того, чтобы заменить устаревшую систему психолого-медико-педагогических консультаций. ИРЦ – первые сервисные организации, имеющие задачу как можно раньше выявить у ребенка особые образовательные потребности и предоставить ему профессиональную и компетентную помощь.