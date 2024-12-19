'Боевой чай' Gemini помог УЗ и Фонду 'Вернись живым' собрать 52 млн грн в помощь ВСУ

"Укрзалізниця и фонд "Повернись живим" благодаря производителю кофе и чая Gemini смогли успешно завершить инициативу "Залізно поруч", направленную на помощь Вооруженным Силам Украины. В ходе акции удалось собрать 52 236 009 гривен. Более 6 млн грн из этих средств составляют продажи "Боевого чая".

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Этот проект стал примером того, как совместные усилия бизнеса, государства и общества могут приблизить Украину к победе. Узнайте, как инициатива "Залізно поруч" возникла, с какой целью ее положили начало и как украинцы сделали ее успешной.

Организаторами инициативы выступили УЗ и фонд "Повернись живим". К ним присоединилась компания Gemini как ведущий поставщик чаев для "Укрзалізниці". Благодаря этому сотрудничеству удалось создать механизм сбора средств для нужд ВСУ.

"Мы поставили перед собой амбициозную цель – собрать 48 миллионов гривен для поддержки украинских защитников", – рассказали организаторы.

Собранные средства будут направлены на обеспечение боевых медиков самым необходимым. Речь идет, в частности, о современных внедорожниках для эвакуации раненых. Такие машины способны работать даже в самых сложных условиях фронта.

Также за собранные средства будут приобретены системы радиоэлектронной борьбы для защиты от вражеских дронов. Все это направлено на сохранение жизни и здоровья тех, кто защищает нашу свободу.

По итогам сбора результат превзошел ожидания, ведь благодаря совместным усилиям было собрано более 52 млн грн.

Проект стал ярким примером того, как неравнодушие и единство способны творить чудеса. В поездах УЗ пассажиры покупали "Боевой чай" от Gemini, зная, что каждые 10 гривен из его стоимости будут направлены на помощь нашим защитникам. Люди фотографировались с чашками чая, рассказывали об инициативе в своих страстях и сообщениях в соцсетях, вдохновляя других приобщиться.

"Инициативу поддержали не только обычные граждане. К проекту присоединились известные бренды, актеры и лидеры мнений. Они делали пожертвования и активно распространяли информацию, создавая волну поддержки" – рассказали в Gemini.

Благодаря этому взаимодействию удалось собрать 6 550 000 гривен из-за продаж "Боевого чая".

"Этот вклад, вместе с другими пожертвованиями, помог добиться фантастической суммы в 52 236 009 гривен. Это доказывает, что объединенные усилия украинцев способны изменять реальность и приближать нас к победе", – отметили организаторы.

Справка:

История компании Gemini началась еще в 1996 году, когда в Украине привычным кофейным напитком был растворимый кофе, а импортный считали лучшим. Компания всегда объединяла людей, искренне любящих кофе и преданных своему делу. Сегодня, в сложное для страны время, она объединила усилия с "Укрзалізницею", чтобы внести весомый вклад для нашей страны.