Информационное и телепространство в Украине сегодня монополизировано, – Тимошенко

Народный депутат Украины, лидер партии 'Батьківщина' Юлия Тимошенко заявила, что информационное и телепространство в Украине сегодня монополизировано. Она пожаловалась, что ей не дают время в эфирах телеканалов.

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Об этом Тимошенко рассказала в интервью австрийскому телеканалу ORF. "К сожалению, сегодня информационное пространство телевизионное полностью монополизировано", – сказала она.

По словам нардепа, до определенного периода ей раз в неделю давали 5-7 минут в эфире, но под контролем.

"После того, как я выступила против корпоратизации Энергоатома и сказала, что это недопустимо во время войны делать за спиной общества, меня лишили права выходить на эти каналы, и сегодня, к сожалению, на меня табу", – рассказала она.

Тимошенко также выступила против запретов на освещение работы Верховной Рады, принятых в последние годы.

"Надо открывать работу Парламента, нужно пускать в Парламент журналистов, надо возвращаться к открытому прозрачному парламентаризму, чтобы общество имело возможность анализировать все законы. У нас всегда была прямая трансляция Верховной Рады на специальном канале телевидения. Сейчас война, понятно, что меры безопасности надо как-то соблюдать, но дать в записи трансляцию Верховной Рады, чтобы вся страна могла посмотреть, что во время войны принимается, – этого у нас, к сожалению, нет", – объяснила она.

Напомним, Юлия Тимошенко начало нового года встретила в Дубае (ОАЭ). Там она жила на вилле пятизвездочного отеля Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра.

После расследования журналистов, которые заметили Тимошенко в Дубае, украинцы возмутились, за какие средства и почему народная избранница во время войны покинула Украину ради роскошного отдыха. В то же время ее однопартийцы попытались "отбелить" своего лидера от скандала и даже принялись унижать журналистов.