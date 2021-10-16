Инфекционист Крамарев: коронавирус накинулся на детей, они чаще попадают в реанимацию

Случаи заболевания детей коронавирусом существенно участились по ряду причин. Некоторые дети попадают в реанимацию и нуждаются в ИВЛ.

Чтобы предотвратить развитие эпидемии среди детей в школах, все учителя должны быть привиты. Если там будут строго соблюдать все известные противоэпидемические меры, можно продолжать обучение в обычном режиме даже в условиях вспышки COVID-19.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев.

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Коронавирус накинулся на детей по двум причинам. Первая – это, конечно, Дельта-штамм. Он в несколько раз заразнее, чем предыдущие штаммы. Вторая – определенная часть взрослых либо привиты, либо переболели, поэтому имеют определенный уровень иммунитета. Поэтому стали болеть дети, которые не имеют иммунитета.

У детей, которые поступают к нам в клинику, заболевание протекает более тяжело, чем в предыдущие периоды. Есть и дыхательная недостаточность, дети чаще попадают в реанимацию. Они часто требуют кислородной поддержки и даже ИВЛ.

Есть такая вещь, как системный воспалительный синдром – MIS-C. Он не так часто встречается, если брать общее количество заболевших, но он есть, и он действительно очень тяжелый. У нас в клинике были такие дети, слава богу, все живы, но они тяжело болели.

Почему у одних детей проявляется этот синдром, а у других нет? Скорее всего, это индивидуальные особенности.

Если вспомнить истории с заражениями, которые случались в школах, то чаще всего взрослые приносили инфекцию. Поэтому все учителя должны быть привиты. Кроме того, в школах должны строго соблюдаться все противоэпидемические меры.

Старшие дети, от 12 лет, должны быть в масках, учителя должны быть в масках, в классах должно быть меньше детей. Желательно, чтобы за одной партой сидел один ребенок, а не два. Классы должны тщательно проветриваться, должно быть мытье рук и так далее. По возможности занятия по физкультуре и другим урокам проводить на улице.

Я считаю, что переводить школы на онлайн-обучение не следует. В идеале, конечно, это было бы желательно, но в реальной ситуации качество онлайн-обучения намного ниже, чем оффлайн. Если выполнять все меры, о которых я говорил, то пока можно и не закрывать.

В мире этот вопрос уже, в общем-то, решен. США, Израиль уже прививают с 12 лет. В Штатах привито уже около 15 миллионов детей, в Израиле тоже почти все подростки. Pfizer закончили клинические испытания вакцины для детей в возрасте от 5 до 12 лет, подали заявку, чтобы прививали в этом возрасте.

В Украине тоже есть разрешение Минздрава на прививку детей. Правда, только из групп риска. Но решается вопрос, чтобы разрешить прививать всех детей.

Я лично считаю, что в первую очередь должны быть привиты группы риска, а потом уже прививать детей, потому что все-таки дети легче болеют, чем взрослые. А группы риска – это стационары, это смерти. Поэтому я считаю, что все силы должны быть брошены на это.