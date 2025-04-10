Имел бронь, но пошел добровольцем на войну: в память о погибшем муже жена восстановила стадион в его родном селе. Фото

Семья погибшего 42-летнего защитника Украины Валерия Ковальчука профинансировала восстановление стадиона в лицее поселка Ингулец в Кировоградской области. Он – отец шести детей, поэтому имел законные основания не идти в армию, но уже на второй день полномасштабного вторжения России присоединился к рядам Сил обороны.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. До войны Валерий 20 лет прослужил младшим инспектором группы охраны Устиновского исправительного центра №37 и имел звание старший прапорщик внутренней службы.

Уже вечером 24 февраля 2022 года у него были на руках решения ВЛК и боевая повестка.

"Главный мотив – присоединиться к рядам 40-й артиллерийской бригады в Первомайске, где тогда на контракте уже год служил старший сын Павел, и поддержать его, стать рядом. Потому что понимал – тот неизбежно поедет воевать как профессиональный военный", – рассказали в ГКВС.

Сначала на фронт поехал отец, а через два месяца – сын. Они были на "нуле" вместе, защищали Харьков в составе обслуги 152-мм пушки-гаубицы Д-20. Павел служил наводчиком, а отец подносил снаряды.

Погиб Валерий Ковальчук 2 июня 2022 года в результате вражеских артиллерийских обстрелов в Барвенковском районе Харьковщины. Посмертно его наградили орденом "За мужество" 3-й степени.

В память о погибшем на войне муже его жена в 2023 году профинансировала обновление стадиона в Ингульском лицее, где учатся 140 детей.

"Как только поступили выплаты после гибели Валерия, мы сели с детьми, поговорили и решили сделать доброе дело в память об отце. Возле школы был стадион, нуждавшийся в осовременивании. Муж ежедневно мимо него ходил на работу. Поэтому решили взять в свои руки это дело и сделать обновление. Был праздник на всю громаду, провели футбольный турнир, звучали искренние слова благодарности от десятков людей", – рассказала женщина.

Также она приобрела внедорожник для сил обороны и дрон, чтобы побратимы отомстили российским оккупационным войскам за ее мужа.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против российской оккупационной армии погиб литовский доброволец Томас Валентелис. Мужчина присоединился к украинской армии полгода назад и служил в составе Интернационального легиона.

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