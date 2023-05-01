'Имеем три линии обслуживания и ремонта': Резников сообщил, что в Украине производят запчасти для западной техники

Министр обороны Алексей Резников заявил, что важнейшей частью в эксплуатации боевой техники, прибывшей в Украину с запада, является ее техническое обслуживание и ремонт. Сейчас украинские специалисты осуществляют как мелкий, текущий ремонт на поле боя, так и сложную замену запчастей на индустриальных производствах.

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Об этом чиновник рассказал в эфире телемарафона UA Разом. Некоторые запчасти на украинском рынке уже даже производят для западной техники.

"Это три линии ремонта. Первую, простейшую делают наши предприятия и не только государственные, но и частные, фантастически научились делать. Что касается основательного ремонта боевых машин, мы постоянно ведем переговоры с нашими партнерами о разрешениях, лицензиях и т.п. А вот сложные работы по восстановлению, особенно электроники, то для этих целей мы по-прежнему отправляем за границу", – обозначил Резников.

Он добавил, что на сегодня построено несколько хабов в странах-партнерах. К примеру, подписан меморандум по ремонту танков "Леопард" в Польше, где развернет свои мощности немецкий ВПК.

"Моя цель – максимально затянуть возможность ремонта, обновления, изготовления запчастей от производителей западных в Украину", – подчеркнул глава Министерства обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Резникова, западные партнеры затягивают передачу украинской армии современных истребителей, например F-16, поскольку их нужно будет продолжать держать в надлежащем состоянии. Кроме того, нужно будет снабжать самолеты ракетами и бомбами.

При этом Лондон заверил Киев, что планирует закупить оружие большой дальности для нашей армии. В рамках фонда поддержки Украины ВСУ могут получить дальнобойные ракеты с дальностью от 100 до 300 км, средства противовоздушной обороны и оборудование для преодоления минных полей.

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